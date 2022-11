El Antequera saldó con victoria (2-0) su segundo derbi consecutivo y sigue al frente de la tabla del grupo 4 de Segunda RFEF. Así camina con autoridad en un objetivo que ya no puede eludirse, esa posibilidad de conseguir el ascenso directo a Primera. Por su parte, el Vélez vendió con mucha autoridad en El Ejido (1-3). El Estepona esta vez no pudo saltar al césped en su feudo, a raíz de las incidencias aéreas que imposibilitaron la presencia del rival de la isla de La Palma al que se medía.

El choque en El Maulí se empezó a decantar para los locales al alcanzarse la docena de minutos disputados. Isra demostró su calidad con un golazo ante el que no pudo hacer demasiado el Juventud Torremolinos. Los visitantes no pudieron prácticamente reaccionar, porque el líder no bajó el pistón y continuó con bastante energía a la caza de una nueva diana. Llegó apenas seis minutos más tarde, al decretarse una pena máxima por parte del árbitro.

Luis Alcalde se encargó de no dar ya casi opciones a los visitantes. Batió al arquero torremolinense y desde ese momento los antequeranos supieron cerrar las filas para no pasar apuros. La mejor oportunidad de los visitantes llegaría tras la reanudación. Tuvo que emplearse a fondo el guardameta Eric Puerto.

El Antequera tuvo otro nuevo susto, al recibir una dura entrada el goleador Luis Alcalde. Por ella vio la cartulina amarilla el visitante Lavela. Ya en las postrimerías pudo llegar el tercer tanto para el líder, pero el arquero Javi Cuenca evitó que el resultado fuese todavía más abultado.

El Vélez CF consolidó su cambio de racha, después de romperle en casa la condición de invicto que mantenía el Antequera CF. Al batir en Santo Domingo al CD Ejido 2012 por 1-3 dijo adiós a todos esos fantasmas que habían surgido, hasta hace apenas diez días, con cuatro derrotas consecutivas que lo condujeron hasta la zona baja de la clasificación.

Luismi rompió la igualdad con menos de dos minutos jugados. Y tardó en reaccionar el cuadro almeriense, si bien es cierto que justo en la mediación de la primera mitad logró su único tanto. Fue a raíz de una acción que culminó el local Mario Mendes. Parecía que al descanso se llegaría con el tanteo equilibrado, pero reapareció Luismi para culminar su doblete.

La afición congregada sobre el graderío de Santo Domingo soñó a lo largo de la segunda mitad con el posible empate. Y se mantuvo la incertidumbre hasta el minuto 78, cuando en un saque de esquina botado por Yael cosecharía el cuadro veleño su tercer y definitivo gol.

El uruguayo Gonzalo fue el artillero que cerraba el marcador. A partir de ese instante hubo un carrusel de cambios, aunque el descuento definitivo, prolongado por las pérdidas de tiempo, igualmente se haría interminable. Los veleños se quedan a dos puntos de un filial bético que marca la zona de fase de ascenso a Primera.

Así encarga el descanso marcado por la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey. En esta competición representará a la categoría, por parte de las escuadras malagueñas, un Juventud Torremolinos que recibirá el próximo domingo al Huesca (eliminatoria a partido único) justo desde las 12 del mediodía.