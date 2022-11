El club de esports malagueño Giants ha presentado el equipo que competirá en la liga internacional de Valorant. Este róster lo componen Fitinho, Nukkye, Hoody, Rhyme y Cloud. Pipson ejercerá de entrenador principal. Giants ha formado un conjunto ambicioso para la primera temporada de una Valorant Champions Tour (VCT) que arrancará a comienzos de 2023 y que reunirá a los mejores clubes del mundo.

Hay un icono, viejos conocidos y apuestas interesantes en el equipo de Valorant de Giants. El técnico Daniil Meshcheriakov 'Pipson' regresa al club español tras su paso por G2. Mismo camino que Aaro Peltokangas 'Hoody', que fichó por la misma organización europea tras una exitosa etapa en Giants. De G2 también procede Žygimantas Chmieliauskas 'Nukkye'. Completan el bloque Emir Muminovic 'Rhyme', Kirill Nekhozhin 'Cloud' (ex de Navi) y Adolfo Gallego 'Fitinho', emblema de Giants y un referente en la escena española del shooter de Riot Games y de los esports patrios en general.

"Hemos diseñado un equipo muy competitivo, con mucha hambre y mucho potencial, sobre todo en el aspecto ofensivo. También somos muy versátiles y podemos adaptarnos a múltiples situaciones. Estamos seguros de que estos jugadores podrán competir de tú a tú contra cualquier rival de la liga", señala David Alonso 'Lozark', director deportivo.

"Gente como Pipson y Hoody, que ya lo hicieron muy bien aquí, aportarán experiencia. Rhyme tiene grandes dotes de mando y Cloud cuenta con una proyección enorme. Nukkye también posee capacidades muy notables y ha actuado en grandes escenarios. Con Fitinho sobran palabras, es el mejor jugador de España y uno de los mejores de Europa", añade un Lozark que también elogia el aspecto mental del bloque: "Todos han trabajado en importantes organizaciones y saben lo que significa competir al más alto nivel".

El róster de Giants se ha dado a conocer mediante una campaña de comunicación que contiene numerosas acciones en plataformas sociales, web y email marketing, emisiones en directo en Twitch, venta de un drop de moda diseñado para la ocasión, creación de contenido exclusivo, sorteos para los fans y la publicación de una pieza audiovisual especial. El spot 'HackerBox was here' es la obra troncal de este lanzamiento y cuenta con el patrocinio de Diesel Only the Brave.

Este video de estética ochentera hace diferentes referencias al cine y los videojuegos de la mencionada década, así como algunos guiños a la comunidad de Valorant. El protagonista del spot, inspirado en el hacker de la aclamada obra 'Kung Fury', se cuela en la base de datos de Riot Games para 'borrar' los nombres de la nueva plantilla de Giants y evitar así filtraciones.

Mauri D. Galiano, director cinematográfico que ha trabajado con el Real Madrid, Telefónica, ONCE, Burger King o El Corte Inglés, entre otras marcas de prestigio, ha dirigido la pieza. Mauri D. Galiano también fue el director del spot 'Todo ha cambiado', con el que el club malagueño lanzó su rebranding en mayo de 2021.

El quinteto ya conoce el torneo en el que debutará. Lo hará en el Valorant Clash Tournament que organiza G-Loot y que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre. Este evento de carácter amistoso supone el estreno del equipo de Valorant de Giants. La competición oficial, por otra parte, comienza a mediados de febrero de 2023. Sao Paulo (Brasil) congregará a todos los competidores de la VCT para un torneo que hará de primera toma de contacto. Tras este evento, Giants disputará su liga desde Berlín contra el resto de adversarios y buscará un puesto en la Masters y la Champions, las dos siguientes fases de la VCT.