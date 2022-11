Valentía, compromiso y esfuerzo. Valores innatos en cada compromiso del BeSoccer CD UMA Antequera desde el comienzo de la competición. Y los dejó patentes en la casa del campeón, el FC Barcelona. No es fácil jugarle de tú a tú a un adversario con los mejores y más determinantes jugadores en cada posición. Lo hizo gracias a un ejercicio competitivo sin complejos. Salieron los pupilos de Tete a creer en el plan de partido y funcionó. Pablo Ordóñez abrió el marcador al definir un contragolpe en compañía de Davilillo (0-1). Sergio González empató rápidamente (1-1). En el segundo periodo, Miguel no pudo materializar en gol un penalti, no hubo acierto tampoco en las ofensivas realizadas y Pito selló el triunfo azulgrana a cinco minutos de la conclusión. Una derrota por la mínima que no dejó contento a un bloque ambicioso que tiene muy claro su meta.

La octava jornada del campeonato liguero reunió en la pista a los dos únicos equipos que levantaron un título nacional el pasado curso 2021/2022. Ambos llegaban en una dinámica positiva de resultados. Los anfitriones, líderes con 18 puntos, habían sido capaces de ganarlo todo hasta el momento a excepción del encuentro en Murcia frente a ElPozo y, el pasado fin de semana, se llevaron los tres puntos de Noia. En el otro lado de la pista, los guerreros universitarios se plantaron en una de las pistas más duras con muchísima motivación y ganas de hacerlo competir de principio a fin sin abandonar la pugna por el triunfo. Superar a Movistar Inter otorgó esa confianza extra en un trabajo que está dando sus recompensas. Tras este tropiezo, tres victorias, dos empates y tres derrotas. Un bagaje bueno para ocupar, de momento, una zona cómoda en la tabla clasificatoria. El BeSoccer CD UMA Antequera se marchó del Palau dejando una imagen formidable. Compitió de principio a fin dejándose todo sobre el 40x20. Una derrota por la mínima que debe servir de acicate para continuar con una buena línea de trabajo de cara a una próxima y exigente semana con partido de Copa, el martes 15 de noviembre, en Benavente y el de Liga en el Argüelles con Industrias Santa Coloma del próximo sábado 19.