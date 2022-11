Grandísima actuación del Trops-Cueva de Nerja en el Campeonato Nacional de Campo a Través disputado en la localidad burgalesa de Atapuerca donde el equipos sub 18 masculino del Trops-Cueva de Nerja compuesto por Bermúdez, Rodríguez, Serrano, Gámez, Esparraga y Mateo se proclamó campeón de España. El equipo femenino sub 18 con Ghanemi, Bravo, Campaña, Vázquez, García y Rojo fueron terceras y medallistas de bronce.

Los demás equipos celestes destacaron con las siguientes clasificaciones: 5º el sub 20 masculino, 6º sub 23 masculino, 6º el sub 16 femenino, 7º relevo mixto absoluto, 8º el sub 16 masculino, 9º el absoluto masculino, 14º el sub 20 femenino y 14º el absoluto femenino. Lo que además de los dos podios coloca a 6 equipos más entre los 10 mejores equipos nacionales de su categoría en campo a través.