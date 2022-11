Fue allá por el mes de abril cuando se realizaba el gran anuncio: la Copa Davis disputaría sus finales de 2022 y 2023 en Málaga. El sueño de ver en la ciudad a las grandes raquetas del tenis mundial como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, el 'renacido' Andy Murray, el siempre polémico Nick Kyrgios, etc... se hacía realidad en aquel momento, justo unas semanas después de que Marbella viviese un 'anticipo' con la eliminatoria entre España y Rumanía en Puente Romano y en la que se homenajeaba al icónico Manolo Santana, fallecido el año pasado. El avance de los meses y de la competición fue desinflando poco a poco el 'globo' de la Davis: Alexander Zverev se lesionaba de gravedad en Roland Garros jugando ante Rafael Nadal; Lleyton Hewitt, seleccionador australiano, anunciaba en agosto que Kyrgios no jugaría más en la Davis de este año; Serbia y Gran Bretaña (o lo que es lo mismo, Djokovic y Murray) quedaban eliminadas en la fase de grupos disputada el pasado mes de septiembre, fecha en la que ya más o menos se oficializaba algo que era un secreto a voces: que Nadal no formaría parte del equipo de Sergi Bruguera en las Finales de Málaga; y, por si fuera poco, el flamante nuevo número 1 de la ATP y una de las sensaciones del circuito, Carlos Alcaraz, se lesionaba y se perdía los dos grandes últimos torneos del año: las Finales de la ATP y la Davis. Ni siquiera tendrá la cita que comienza el martes próximo un aliciente malagueño, y es que el decepcionante final de temporada de Alejandro Davidovich le ha privado de ser uno de los elegidos para representar a España en su tierra.

Cabría desanimarse ante este panorama si ya nos habíamos hecho con algunos de los numerosos abonos disponibles desde hace meses para vivir cuartos de final, semifinales y final del torneo en el Carpena y más aún, no nos olvidamos, con la coincidencia 'amenazante' del Mundial de fútbol de Qatar que comienza justo unos días antes. Sin embargo, la Copa Davis que acogerá Málaga va mucho más allá de los nombres de las figuras ausentes, y aquí exponemos algunos de los motivos por lo que dejarse caer por el Martín Carpena (aún hay entradas sueltas a la venta) la próxima semana para vivir en directo la última gran cita del tenis mundial. Es el último gran torneo del año Y es que, efectivamente, es el último gran torneo de este 2022. Después de los cuatro grandes del año (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open) y de las Finales de la ATP que se están disputando esta semana, la final de la Copa Davis en el formato actual es la mejor semana de tenis que podrá verse en todo el planeta antes de que concluya el año... y será en Málaga. Habrá que estar en el Carpena para vivir esos tres partidos al día, que serán seis el jueves 24 ya que habrá sesión doble: un tremendo Italia - Estados Unidos en sesión matinal y Alemania-Canadá por la tarde, con los norteamericanos como grandes favoritos. No es solo deporte, es espectáculo La organización de la Copa Davis (recordemos, propiedad de la empresa Kosmos de Gerard Piqué) cambiaba el formato de las finales hace ya algunos años para hacerla más atractiva para los aficionados. De esta manera, hay previsto un completo programa de actividades en torno a los partidos que se disputarán en el Carpena: la fan zone oficial de la competición será el epicentro de esta gran fiesta del tenis, abierta todos los días de competición y no solo a quienes hayan comprado su entrada para el torneo. Habrá actuaciones musicales, zona infantil, juegos de precisión y velocidad de saque con premios para los mejores, espacio gastronómico, además de los pertinentes stands de patrocinadores en este espacio dedicado a los aficionados. ¿Y dentro del Carpena? La organización del torneo tiene prevista mucha animación para el tiempo entre partido y partido: se lanzarán camisetas y regalos al público; al principio de cada choque una persona elegida por los patrocinadores del torneo será quien haga el lanzamiento de la moneda para decidir quién saca y quién recibe; y por si fuera poco, a la conclusión de cada eliminatoria se lanzarán bolas al público para ver quién consigue cogerla en el aire. Este 'catch of the match' será premiado con merchandising de la Davis. Además, no solo habrá afición española en las gradas del Carpena. La organización del torneo calcula que algo más de la mitad del público que acudirá a las Finales procederá del extranjero, con especial protagonismo para los aficionados holandeses e italianos, lo que llenará de color los aledaños y el graderío del palacio de los deportes malagueño. Sí, hay Mundial de fútbol, ¿y? Si hay un momento del año en el que demostrar que no solo de fútbol vive el hombre (y la mujer), es esta semana. La disputa de los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Davis coincidirán a diario con partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar. De hecho, los dos primeros encuentros del combinado de Luis Enrique coinciden en horario con el Croacia - España de cuartos de final el miércoles (España - Costa Rica) y con la final del torneo el domingo 27 (España - Alemania). Por si eso fuera poco, el Málaga CF recibe a la Ponferradina a las cuatro de la tarde del sábado 26, coincidiendo con parte de la segunda semifinal. Acudir al Carpena puede ser la excusa perfecta para no darse un 'atracón' de fútbol en tan pocas horas y teniendo en cuenta que el Mundial de Qatar continuará hasta el 18 de diciembre. ¿Qué partidos jugará el Málaga CF durante el Mundial de Qatar? El mejor tenis mundial, aunque no esté Nadal Ya hemos enumerado las bajas que, por desgracia, acumulan estas Finales de la Copa Davis 2022, pero aún así las ocho selecciones participantes acumulan nombres propios de primer nivel que hacen más que atractivos estos seis días de tenis que tenemos por delante. Y es que en Málaga se darán cita las raquetas de Felix Auger-Aliassime (número 6 de la ATP), Taylor Fritz (número 9), Pablo Carreño (número 13), Matteo Berrettini (número 16), Marin Cilic (número 17), Denis Shapovalov (número 18), Frances Tiafoe (número 19) y Roberto Bautista (número 21). Todos ellos figuras consagradas del circuito internacional que compartirán pista con deportistas que, aunque de menor ranking, han dado que hablar estos últimos meses de 2022, como es el caso de Borna Coric, semidesconocido hasta su espectacular triunfo en el Masters 1.000 de Cincinnatti, en el que ganó a rivales de la talla de Tsitsipas, Norrie, Auger-Aliassime y, cómo olvidarlo, Nadal. Y formando parte del dobles italiano estará Fabio Fognini, clásico ya del circuito internacional y que podrá tener un papel decisivo en la ya mencionada eliminatoria ante Estados Unidos del jueves. View this post on Instagram A post shared by Davis Cup (@daviscup) Más luces que en la calle Larios Cada fin de semana, Málaga ofrece una variedad de planes de ocio de envergadura, tanto culturales, gastronómicos, de ocio, para la familia... y si encima contamos con que el sábado se inauguran las Luces de Navidad, los 'posibles enemigos' de las semifinales y la final de la Copa Davis se acumulan. No nos dejemos engatusar por las luces de la calle Larios ni por la extensa agenda de propuestas de sábado y domingo, la oportunidad de ver tenis de primerísimo nivel, además de la animación, la gastronomía y los eventos que rodearán a los partidos son una ocasión única para disfrutar del fin de semana. Al fin y al cabo, la iluminación navideña estará encendida hasta enero.