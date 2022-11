Una semana exigente se acerca a su fin. El primer compromiso de la Copa del Rey -con victoria- apareció en el calendario justo antes de un envite clave en liga. Por primera vez en este curso se unen ambas competiciones y el BeSoccer CD UMA Antequera busca solventar con éxito este tramo del calendario. Ahora, con un margen escaso de tres días, le toca colocar toda la atención en la visita al Pabellón Fernando Argüelles del Industrias Santa Coloma. A las 18.00 horas y, con el impulso de la afición, se inicia una nueva pugna por tres puntos muy valiosos con un rival directo.

El Industrias Santa Coloma también llega a la cita en tierras antequeranas con el refuerzo de haber conseguido avanzar en Copa. En la campaña 2020/2021 ambos partidos terminaron en empate a dos goles y sí pudo salir vencedor el plantel de José Antonio Borrego 'Tete' en la Final Four de Jaén por un marcador de 3-1 con los goles de Óscar, Cobarro y Burrito. En la clasificación, la diferencia ahora es de solo un punto, 11 por 10. Por lo que cobra especial importancia poder conseguir un triunfo con el que tomar algo de distancia con la zona baja.

La escuadra de Tete está inmersa en una dinámica positiva de resultados que no quiere abandonar y, mucho menos, al jugar en su pista y con el apoyo de sus seguidores. La derrota en Barcelona sirvió de mayor aprendizaje que una victoria por el hecho de haber realizado un gran ejercicio competitivo sin complejos ante un adversario repleto de calidad. Este sábado se presenta otro reto que superar. "Un partido súper importante para nosotros y, al mismo tiempo, muy complicado. Nos visita Industrias Santa Coloma, un equipo que, seguro, es de los que mejor fútbol sala haga de la categoría con jugadores, casi todos, formados en la cantera del Barça, con muy buen manejo de balón y que dominan perfectamente el sistema de cuatro. Después de la exigencia de todos estos partidos, es un rival incómodo a la hora de competir en nuestra pista", matizó el técnico.

Los dos últimos partidos como local, ante Manzanares y Movistar Inter, dejaron una sonrisa inmensa en el rostro de los guerreros universitarios que demostraron su valía para no dejar escapar el botín de los tres puntos. "El Argüelles tiene que seguir siendo un fortín. Hemos conseguido ya ganar dos partidos y tenemos que seguir en la misma línea. Un partido muy importante porque está todo muy igualado y el equipo que sea capaz de ir sumando de tres en tres, irá marcando distancias, sobre todo, con nuestro objetivo que no es otro que la permanencia. Industrias Santa Coloma se me antoja como un rival muy complicado y tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos puntuar este sábado", añadió.

Tete apuntó lo que espera de su contrincante sobre el 40x20: "Un elenco de jugadores que los querría tener cualquier equipo de Primera División. Están súper bien dotados técnicamente y no hay un pívot de referencia, pero en el juego de cuatro son fantásticos. Tendremos que estar muy concentrados y defender como en los últimos partidos si queremos tener alguna opción, porque como estemos relajados, nos pueden hacer mucho daño. Al final es un encuentro que se va a decidir por pequeños detalles y esperemos que el Argüelles nos empuje como en las últimas semanas".

El preparador, por otro lado, señaló la importancia de tener a sus pupilos enchufados tras repartir minutos el pasado martes en Copa. "Al final tenemos que utilizar a todos los jugadores. La temporada va a ser muy larga. El otro día participaron los que están jugando menos minutos y lo hicieron muy bien. Es importantísimo el aporte de todos porque el que sale beneficiado es el equipo".