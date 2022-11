El tercer triunfo como local del curso era el objetivo marcado del UMA Antequera, pero no se pudo lograr por muy poco contra el Industrias Santa Coloma (3-3). Burrito tuvo la opción de certificar los tres puntos con una recuperación a falta de pocos segundos. Salió hacia la portería y, antes de poder disparar, Nil Closas le agarró la camiseta y le dejó sin la opción del 4-3. El rival lo equilibró con dos tantos de Cardona con el ataque de cinco con portero-jugador. Pablo Ramírez y Cobarro, por partida doble, fueron los goleadores.

La visita del conjunto de Xavi Closas a tierras antequeranas cerraba una semana con un gran desgaste físico tras el debut en Copa del Rey del pasado martes ante Benavente. En la primera rotación fijada por José Antonio Borrego 'Tete', Pablo Ordóñez y Pablo Ramírez se asociaron a la perfección y generaron las ocasiones más claras. El 6 y el 18 no dejaron de generar complicaciones en la defensa rival.

El Industrias Santa Coloma pudo golpear primero y, de hecho, consiguió marcar en un lanzamiento de falta. Sin embargo, los árbitros lo anularon al señalar un bloque ilegal de Khalid. El portero de Cartagena sacó una mano providencial en un potente disparo de Víctor Ramos. También, en otro lance, encontró la ayuda de Daniel Fernández para conservar el 0-0 en el electrónico. El 13 paró un mano a mano y el cierre madrileño despejó el cuero.

En el minuto 12 llegó el 1-0. Pablo Ordóñez corrió a banda para recuperar la posesión demostrando su intensidad en la presión en primera línea, levantó la cabeza y vio la entrada, desde atrás, de Pablo Ramírez que solo tuvo que mandar el balón a guardar. Un tanto de bella factura por la ofensiva en general.

La recta final del primer tiempo estuvo marcada por el control que tuvo que tener la escuadra universitaria a la hora de defender. Alcanzó las cinco faltas permitidas y, para evitar hacer una sexta, Tete decidió utilizar el ataque de cinco con portero-jugador para crear un ataque más posicional y no dar el control del esférico. El 1-0 se mantuvo hasta el descanso y, después del paso por los vestuarios, el cuadro visitante entró mejor al choque.

Empezó a disponer de más oportunidades y, en el minuto 24, Povill anotó el 1-1. Después de encajar, el plantel verde reaccionó rápido y recuperó la ventaja. Óscar asistió a Cobarro y el 12 firmó el 2-1. La inercia de una nueva diana pudo propiciar una tercera que casi se produjo. Barona conectó un gran zurdazo que despejó Borja Puerta y el guardameta le tapó su meta a un Dani Ramos muy activo.

La nota negativa se produjo a cinco minutos de la conclusión. Pablo Ordóñez sintió una molestia muscular y tuvo que pedir el cambio. A pesar de esta baja, Burrito estuvo activo en la presión y, tras recuperar la pelota, fue derribado dentro del área por Uri Santos. Los colegiados señalaron la infracción y Cobarro asumió la responsabilidad de lanzar el penalti. El ala-pívot de Cieza (Murcia) definió de forma letal. Con el 3-1, Xavi Closas decidió arriesgar con el portero-jugador en ataque y le funcionó.

Cardona aprovechó la ofensiva en superioridad para batir dos veces a Chispi y colocar el 3-3 que ya no se modificó más. Burrito pudo hacerlo, pero le faltó decidir rápido cuando a escasos segundos del final robó el esférico y salió rápido hacia el área rival para rematar a puerta vacía. No disparó en primera instancia y apareció Nil Closas para agarrarle de la camiseta y cortar ese prometedor ataque. Vio la cartulina roja y hubo tiempo para una jugada de cinco contra tres que no salió y no pudo impedir el reparto de puntos.

El BeSoccer CD UMA Antequera volvió a puntuar, no perdió en su fortín del Pabellón Fernando Argüelles y concluyó una dura semana con una victoria en Copa del Rey y un empate en Liga. El próximo sábado 26 de noviembre, 18.00 horas, disputará un derbi andaluz con el Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena.