Vuelve la Liga Endesa. El Unicaja regresa esta tarde a la competición visitando la pista del Monbus Obradoiro, desde las 18 horas. Una cita en la que los verdes tratarán de mantener la buena racha de resultados previa al inoportuno parón del pasado fin de semana por culpa de la «Ventana FIBA».

El equipo verde, con Kendrick Perry renqueante por un problema en la espalda y con Augusto Lima también recuperándose de una lesión en una costilla, llega a Santiago de Compostela con el único objetivo de sumar una nueva victoria que le permita seguir en buena línea el camino de alcanzar un billete para la Copa del Rey de 2023.

Y es que hoy arranca para el Unicaja su esprint final hacia la cita del ko en el Olimpic de Badalona del próximo mes de febrero. Ibon Navarro y sus chicos tienen por delante 11 jornadas intensas para buscar uno de los grandes objetivos del curso. Volver a estar en la Copa es una obligación para los cajistas, que necesitarán sumar al menos 5 ó 6 victorias más para asentarse definitivamente entre los 7 mejores de la clasificación .

Nunca es fácil ganar fuera de casa en la Liga Endesa, pero esta visita a Santiago no parece «imposible» para los verdes. No ha arrancado bien el «Obra» la temporada y si a eso le unimos que el Unicaja ha mostrado en los últimos partidos su mejor baloncesto, soñar con sumar un nuevo triunfo en Galicia no parece ninguna quimera.

La plantilla del Monbus Obradoiro destaca por su gran envergadura, una cuestión que tiene impacto directo en el juego y que es uno de los principales problemas que tendrá que minimizar Ibon Navarro con su pizarra. El «Obra» es el equipo que más tapones coloca por partido (4,14). Además, es el 5º que más triples anota por choque (9,86), también con el 5º mejor porcentaje, con el 36,51%.

A nivel individual, en el conjunto de Moncho Fernández destaca el pívot Dragan Bender. El jugador croata llegó procedente del Maccabi Tel-Aviv y su impacto ha sido inmediato: 17,3 puntos (3º en la Liga Endesa), 6 rebotes, 1,3 tapones (5º de la liga) y 4,7 faltas recibidas (5º) para 18 de valoración (5º).

Los hermanos Scrubb, compañeros de Melvin Ejim en la selección de Canadá, Thomas (13,3 puntos, 5,3 rebotes, 17,4 de valoración) y Phil (9,9 puntos, 5,1 asistencias, 10,6 de valoración) son cruciales en la rotación gallega y otras dos amenazas serias para esta tarde.

Otro nombre propio de equipo rival es Leo Westermann (5,6 puntos, 3,6 asistencias y 1,6 recuperaciones -5º de la liga-), con una larga trayectoria en Euroliga, pero que sale de una lesión y todavía no ha dado su mejor versión.

Otra de las incorporaciones destacadas es el escolta norteamericano Marcus Paige, formado en North Carolina y con experiencia en equipos de alto nivel en Europa como el Partizan. Paige también ha sufrido problemas físicos que le han dejado participar en tan sólo 4 partidos. El alero David Walker, ex de Andorra, y el joven pívot Marek Blazevic, procedente de Zalgiris Kaunas, completan las apuestas más importantes del baloncesto internacional que ha hecho Monbus Obradoiro para esta 2022-23.

Rubén Guerrero, llegado a Santiago el pasado verano desde Málaga, vivirá un partido especial. El pívot marbellí se enfrentará por primera vez al equipo en el que se formó. Promedia en este curso 6,7 puntos, 4,3 rebotes para 7,1 de valoración. Además, hay otro ex del Unicaja en la plantilla compostelana, el alero Edgar Vicedo que la pasada temporada jugó durante dos meses en Málaga.

Tiene pinta de que será un partidazo. Por delante, 40 minutos (si no hay prórroga) en los que el Unicaja debe demostrar que es un equipo capaz para competir y ganar a cualquiera y en cualquier cancha.