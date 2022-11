Juntar a las tres mejores jugadoras españoles del ranking mundial no es tarea fácil, ya que dos de ellas compiten habitualmente en el LPGA y la tercera ha vivido su primera temporada en el LET, por eso, Carlota Ciganda y las malagueñas Azahara Muñoz y Ana Peláez han protagonizado una interesante rueda de prensa en la que han analizado el año de cada una, así como sus planes de futuro en la previa del Andalucía Costa del Sol Open de España.

Sin embargo, cada una de ellas vive su propia realidad. En el caso de Carlota Ciganda, llega al Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 después de ganar en España el Estrella Damm Ladies Open, en una temporada “que ha estado bien” pero que define como “algo inconsistente en el LPGA. No puedes estar al 100% todas las semanas”, y en la que ha jugado más pruebas de lo habitual, “por lo tengo ganas de descansar y cargar pilas para el año que viene”.

Aunque la jugadora navarra reconoce que se motiva especialmente cuando juega ante su público: “Me encanta jugar en mi país. No sé si será por el apoyo que recibo o por la adrenalina, pero siempre estoy a tope y quiero pensar que llego al 100% para este torneo”.

Nada que ver, por tanto, con la temporada que ha tenido Azahara Muñoz. Para la jugadora malagueña, jugar en su tierra y recibir el cariño de su familia y amigos le motiva enormemente, pero no hay que olvidar que estuvo apartada de los campos de golf desde febrero, cuando fue madre, y no volvió a la competición hasta septiembre.

“Tenía muchas ganas de jugar este torneo, ya que además de estar en casa, siento que me faltan vueltas por jugar y este campeonato es perfecto. Serán cuatro días que me ayudarán enormemente en mi preparación”, explicó Azahara Muñoz, evitando poner la excusa de haber viajado con su hijo Lucas, ya que “es cuestión de organizarse. Es cierto que hay noches más duras que otras, pero en general creo que me estoy recuperando bien”.

La tercera protagonista, Ana Peláez, por su parte, todavía casi no se cree estar sentada “con estas magníficas jugadoras” tras una año “de aprendizaje, y no sólo en lo que respecta al golf sino a todo lo que le rodea”, aunque enseguida le sale la vena competitiva cuando asegura sin tapujos que llega al Andalucía Costa del Sol Open de España pensando en grande, ya que “mi objetivo siempre es ganar”. Recordemos, que la malagueña consiguió la tarjeta del LET tras ganar a principio de temporada el Comunidad de Madrid Ladies Open.

Ana Peláez, quinta clasificada en la Race To Costa del Sol, también hizo balance de su primer año como profesional y reconoció que “me presioné mucho, pero a día de hoy es de otra manera. Me gusta sentir esa presión y la prefiero a que nadie se fije en mí”.

Quizá por eso, Ana Peláez tiene entre sus planes conseguir la tarjeta del LPGA para “pelear con las mejores”, al tiempo que no le tiembla la voz cuando reconoce que la Solheim Cup está marcada en rojo en su calendario porque “quiero jugara, es uno de mis objetivos, aún más jugándose en Andalucía”.

Y lo dice en presencia de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, las dos jugadoras españolas que más Solheim Cup han disputado. Ambas son más cautas cuando piensan en sus respectivas opciones de disputar el torneo bienal que tendrá lugar del 18 al 24 de septiembre del año que viene en Finca Cortesín, pero en el brillo de sus ojos se aprecia que no han perdido la pasión que rebosa Ana Peláez.

El Andalucía Costa del Sol Open de España, además de cerrar la temporada del Ladies European Tour y de proclamar por tercera edición consecutiva a la ganadora de la Race To Costa del Sol, será la cuarta cita de este circuito que se dispute este año en nuestro país con un montante en premios de 650.000€. Además, también habrá un bonus de 250.000€ para las tres mejores clasificadas de la orden de mérito del Circuito Femenino Europeo.

