Auger-Aliassime, el protagonista 'inesperado' de la Copa Davis de Málaga

En cualquier torneo del circuito mundial, que el máximo favorito para hacerse con el título fuese el número 6 del ranking ATP sería algo de lo más lógico, además de un serio atractivo para estar pendiente... pero esto es la Copa Davis. Las 8 mejores selecciones del planeta se miden desde el martes en el Martín Carpena para hacerse con la Ensaladera que encumbra al campeón y, entre los combinados que parten como máximos favoritos se encuentra Canadá, gracias a uno de los representantes de la 'Next Gen' que en los últimos meses ha comenzado a dominar el tenis mundial. Se trata de Felix Auger-Aliassime, y debuta en el torneo este jueves por la tarde ante Alemania.

La desgraciada y sucesiva lista de bajas que desde la primavera han venido anunciándose de cara a estas Finales de la Copa Davis (a saber: Alexander Zverev, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Jannick Sinner, Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini) además de las eliminaciones en septiembre de otros nombres ilustres como los de Cameron Norrie, Andy Murray y, sobre todo, Novak Djokovic, le han 'dejado solo' como el tenista de mejor ranking que desde esta semana pisa Málaga liderando a un equipo que completan Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau y Gabriel Diallo.

Diestro y de revés a dos manos, Auger-Aliassime ha sumado los cuatro títulos individuales que tiene en su palmarés en este 2022 que va a acabar en el ya mencionado número 6 del ranking de la ATP. Rotterdam, Florencia, Amberes y Basilea, los cuatro de pista dura, la superficie en la que mejor se desenvuelve este canadiense de 22 años cumplidos en agosto, entrenado por Toni Nadal y que llega a Málaga, sin embargo, después de caer eliminado en la fase de grupos de las Finales de la ATP en Turín, donde solo ganó un encuentro al sobrino de su técnico: efectivamente, a Rafael Nadal (6-3 y 6-4). Auger-Aliassime comenzaba el año ganando con Canadá la ATP Cup ante España y alcanzando los cuartos de final del Abierto de Australia, donde protagonizó en segunda ronda un durísimo encuentro ante Alejandro Davidovich en el que el tenista malagueño le exigió al máximo y, como muestra, el marcador: 7-6, 6-7, 7-6 y 7-6 en cuatro horas y 19 minutos de encuentro. En el resto de 'grandes' del año - Roland Garros, Wimbledon, y el US Open- el canadiense cuajó una actuación más que discreta siendo los cuartos de final de París, en los que llevó a Nadal al quinto set, su mejor resultado. Igual de discreta fue su presencia en la temporada de tierra batida y en los Masters 1.000 del circuito, donde no consiguió meterse entre los cuatro mejores en ninguna ocasión. Y justo hace un mes, en el torneo de Basilea, lograba su victoria de más prestigio del año hasta la fecha, al imponerse al flamante número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, en las semifinales (6-3 y 6-2) para después superar al danés Holger Rune en la final y hacerse con el título. Curiosamente, el jugador canadiense le tiene tomada la medida a Alcaraz, al que ha superado las tres veces que se han enfrentado: esta última en Basilea, en la eliminatoria España-Canadá de la Copa Davis de septiembre y, el pasado año, en el Abierto de Estados Unidos, por retirada del joven tenista murciano.

En la Copa Davis, el canadiense presenta un balance de cinco victorias y cuatro derrotas en sus nueve apariciones con el equipo norteamericano desde que fuera citado por primera vez, en 2019.

Un jueves de sesión doble

Auger-Aliassime no entra en acción hasta el tercer día de torneo, y el calendario de la competición ha querido que este jueves sea, para los amantes del tenis, una jornada de lo más apetecible en sesión de mañana y tarde. Por la mañana, desde las diez, Italia y Estados Unidos se miden en el Carpena por un puesto en las semifinales. El combinado transalpino intentará no acusar demasiado la baja de primero Jannick Sinner y segundo la que era hasta el fin de semana, su principal esperanza en la Davis de Málaga: Matteo Berrettini. Con la ausencia de los números 15 y 16 del ranking ATP, la responsabilidad cae sobre las raquetas de Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, el veterano Fabio Fognini y Simone Bolelli. Frente a ellos, Estados Unidos, que se ha plantado en las Finales del Carpena con un cuarteto de garantías que le hace ser uno de los grandes favoritos (si no es el máximo) para levantar el título el próximo domingo por la tarde: lo forman Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul y Jack Sock.

Por la tarde, nunca antes de las cuatro, se disputará la que parece en principio la eliminatoria de cuartos de final más desequilibrada de todas. Sin Alexander Zverev, lesionado de gravedad durante su partido de Roland Garros ante Nadal allá por el mes de junio, Alemania se mide a Canadá con un equipo formado por Oscar Otte, Yannick Hanfmann, Jan Lennard Struff, Tim Puetz y Kevin Krawietz, ninguno clasificado más allá del puesto 65 del ranking mundial. Todo lo que no sea ver a Canadá, liderada por Felix Auger-Aliassime, en las semifinales del sábado, será una sorpresa.