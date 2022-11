La rebelión amateur que empezó Cayetana Fernández en este Andalucía Costa del Sol Open de España, ha unido otro efectivo a la causa como Carla Tejedo, mientras que Carlota Ciganda no se da por vencida y luchará por repetir el triunfo del año pasado.

Y como si eso fuera poco argumento para no perderse la jornada de mañana en Villa Padierna, las tres mejores jugadoras españolas de esta semana compartirán un partido que al inicio del campeonato era el sueño de Cayetana Fernández. Otro deseo cumplido.

Cayetana Fernández empezó el día como líder del torneo, pero muy pronto, en el mismísimo hoyo 1, donde firmó un bogey, se vio que esta jornada no iba a ser igual que la anterior.

Así que tocó agarrarse al campo y ser paciente hasta que llegaran los birdies: «Ha sido un partido muy diferente al de ayer, pero he luchado todos los golpes. El putt no me ha ido tan bien como ayer, los greenes estaban un poco pesados, pero he encadenado un buen final y he logrado un buen birdie en el último hoyo», explicó la madrileña.

Esa lucha la sitúa en segunda posición, a dos golpes del liderato, con 18 hoyos por disputarse, algo que no la sorprende porque «las amateurs estamos demostrando que tenemos muy buen nivel, que en el futuro puede haber más jugadoras españolas de la calidad de Carlota y Azahara y que el golf femenino sea cada vez más visible».

Precisamente, uno de sus referentes, Carlota Ciganda, se sumó a la terna local que intentará que el torneo se quede en casa después de haber jugado «una vuelta más tranquila» y firmar 68 golpes (-5) para un total de 208 (-11), resultado que buscó durante todo el día: «Quería llegar a las dos cifras bajo par y al con esos -11, puedo tener opciones para mañana. Intentaré apretar y a ver si puedo ganar este torneo otra vez».

El otro nombre de la jornada fue sin duda, Carla Tejedo. La jugadora valenciana se despachó con una «vuelta perfecta de tee a green. Los drives han ido bastante rectos, los golpes a green han sido bastante buenos y eso me ha permitido meter putts. Sin todo lo anterior, no hay birdies», explicó la jugadora.

«Ayer jugué con Cayetana y le doy las gracias porque me hizo ver que yo también puedo hacerlo. Ella hizo un -8 y yo me he quedado en -7, pero he ido a por ello», argumentó Carla Tejedo como una de las razones de su resultado de 66 golpes.

Eso sí, la actual campeona del mundo universitaria tampoco se sale del guion con respecto a sus expectativas en la última jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España: «Quiero disfrutar de esta experiencia. Vengo como amateur, así que quiero saborear hasta el último hoyo, hasta el último golpe y hacerlo lo mejor que pueda», aunque también mandó un aviso: «Que las profesionales se preparen porque venimos», concluyó con una gran sonrisa.

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 se celebra en Alferini Golf del 24 al 27 de noviembre y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, evento declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y que proporciona importantes ventajas fiscales a las empresas participantes.