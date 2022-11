Málaga y el Martín Carpena cerraron este domingo una semana histórica en la que la capital de la Costa del Sol se convirtió en el epicentro del tenis mundial. La Fase Final de la Copa Davis 2022 ya es historia y la cuenta atrás para la cita de dentro de 12 meses, de nuevo en el mismo escenario, ya se ha puesto en marcha.

Han sido seis días de tenis «5 estrellas», con la presencia de algunas de las mejores raquetas del mundo, que concluyeron la tarde dominical con el merecidísimo triunfo de Canadá, el primero de su historia, y que tuvo como único lunar la eliminación exprés de España, que perdió el cruce de cuartos de final frente a Croacia y dejó la fase final huérfana del equipo anfitrión y principal reclamo para el público local.

A pesar de ese adiós prematuro de la «Armada», lo cierto es que el colorido, el ambiente y la fiesta en las gradas del Carpena fueron totales desde el primer partido de cuartos de final hasta el último punto de la finalísima de este domingo. Y es que según los datos oficiales, el torneo terminó con la presencia en el Palacio de un total de 61.956 espectadores, lo que hace una media de más de 10.000 al día. Un ambiente mágico y lleno de deportividad entre los seguidores de los 8 equipos que lucharon en Málaga por la «Ensaladera» y que se pudo evidenciar tanto dentro del Carpena como en sus aledaños.

Camisetas, banderas, bufandas con los colores cada uno de su respectivo país, instrumentos musicales... fuera, en la Fan Zone, un ir y venir continuo de grandes y pequeños, que tuvieron la oportunidad de llevarse regalos de Rakuten, del Ayuntamiento, de la Diputación, así como degustar diferentes comidas, dulces y demás productos gastronómicos.

También se dejaron ver muchas caras conocidas del mundo del deporte local, de la sociedad malagueña o del ámbito de la política. En el palco se ha visto pasar durante los seis días de competición al alcalde Francisco de la Torre; al presidente de la Diputación, Francis Salado; al consejero de deportes de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; así como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que vio en directo la gran final.

Todas las personalidades relacionadas con este evento mostraron su felicidad por haber vivido una semana para la historia en el deporte malagueño. «Tuvimos un total de 175.000 personas que han asistido a la Copa Davis de este año», informó el director general de Kosmos Tennis, Enric Rojas, refiriéndose al total de asistentes a la fase de grupos celebrada en cuatro sedes distintas (Bolonia, Glasgow, Hamburgo y Valencia) y la propia fase final de Málaga.

«Si se hace una comparación con lo que teníamos el año pasado, que teníamos 105.000 personas, es una gran mejora», añadió. Hubo un crecimiento en lo mediático para esta Copa del Mundo del tenis, como se define la propia Davis, en un formato que se instauró en 2019 y resulta más llamativo para el espectador.

21% de aficionados extranjeros

El 21% de las personas que asistieron al Carpena son de fuera de España, y hasta un 55% son de fuera de Andalucía. «Esto es clave porque esta división entre septiembre y noviembre de las finales permite a los fanáticos viajar, planificar los vuelos y los hoteles con tiempo», apuntó Rojas.

A lo largo de estos días han sido muchos los aficionados italianos, alemanes, estadounidenses, canadienses, croatas, neerlandeses o australianos los que se han dejado ver por la capital costasoleña, lo que ha provocado un impacto en los hoteles de la ciudad de en torno al 85% durante el fin de semana y una media del 75% durante todos los días previos.

El presidente de la Junta señaló que la final de esta competición tiene un destacado impacto económico, pero también algo «muy importante» como es el impacto reputacional y el hecho de transmitir al mundo la imagen de Andalucía y su capacidad para organizar actos de este tipo, lo que es «clave» para otros sectores como el turístico o el industrial.

«Apostar por el deporte, como vemos, tiene retorno y fruto de ello es la enorme competencia que existe para disfrutar este tipo de acontecimientos. Hay muchas ciudades que quieren ser sede», apuntó Moreno.

Para el presidente andaluz, este torneo es una cita de primer nivel y de gran importancia para Andalucía en términos deportivos, económicos y de proyección internacional, puesto que el total del impacto económico directo se sitúa cerca de los 40 millones de euros y, durante estos días la ciudad malagueña acoge a más de 27.000 visitantes que han venido para presenciar esta final.

«La celebración de esta fase final es Málaga es todo un éxito e incluso se han desbordado las previsiones. El ambiente ha sido espectacular y acontecimientos así proyectan la imagen de Málaga y la marca Andalucía. Somos muy aficionados al tenis, un deporte que goza de muy buena salud», concluyó.

A la espera de la Davis 2023

La Fase Final de la Copa Davis Málaga 2022 ya es pasado. Desde ahora empieza la cuenta atrás para la Fase Final de 2023. Quizás, dentro de 12 meses, puedan estar presentes algunas de las grandes ausencias por lesión (o porque sus selecciones no lograron clasificarse para la cita a 8 definitiva por el título) de esta edición como Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jannik Sinner o Nick Kyrgios. Y otra cuestión que no es baladí: la edición de la Davis del año que viene no coincidirá con un gran acontecimiento deportivo paralelo, como ha ocurrido esta vez con el Mundial de Qatar. Dentro de 12 meses el tenis mandará informativa y mediáticamente.