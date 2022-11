Acaba de renovar por el Manchester City y no se ve de vuelta en el Camp Nou. Si cumple el nuevo contrato que ha firmado (extendido hasta junio del 2025), Pep Guardiola habría estado nueve años en la Premier, mientras solo estuvo cinco en el Barça (uno en el filial, al que hizo campeón de Tercera División, y cuatro en el primer equipo). Al recibir el premio a mejor entrenador catalán del año, volvió a ser preguntado sobre si algún día, todavía lejano, se ve volviendo al club donde empezó todo.

Y Guardiola, como es costumbre, no quiso pronunciarse. "Me marché y el Barça siguió ganando. Si yo pensara que fuera imprescindible, volvería. Pero no es el caso", ha declarado tras recoger ese galardón en una gala realizada en la Antiga Fábrica Damm en el marco de la décima gala de las estrellas organizada por la federación catalana de fútbol. "Hay un entrenador muy capacitado ahora, hubo en el pasado otro y ahora Luis Enrique lo está demostrando con la selección ahora. Son clubs que son etapas y procesos. Y ya está", ha subrayado el técnico del City.

"Si un día nos tenemos que reencontrar, nos reencontraremos, pero de manera natural y sin forzarlo”, ha sentenciado Guardiola, comprometido como sigue con el City donde ha encontrado el ecosistema perfecto para trabajar con Txiki Begiristain en la secretaría técnica y Ferran Soriano como CEO del club inglés.

"Lo había hablado con mi mujer y la idea era terminar mi etapa en el City esta temporada. Pero al final me enredaron y seguiré dos años más"

En ese sentido ha revelado cómo fueron las negociaciones que mantuvo con el City. "He renovado porque allí hace mucho sol", ha soltado Guardiola bromeando, aunque después ha reconocido que sí pensó en cerrar su etapa en Inglaterra al final de esta temporada. "Me encuentro muy bien allí, muy a gusto, me lo dan todo y tengo muy buenos amigos cerca", ha dicho sobre Txiki y Soriano.

"La ciudad no es Barcelona, no estoy en casa. eso es evidente, pero cada tres días hay partido y los preparo, eso me hace sentir bien en Manchester y en el City", ha comentado Guardiola, reconociendo que "nada es comparable al Barça, porque aquí todo es a flor de piel, aunque en el City me siento en casa. También me encontré bien en Alemania y ahora había pensado en acabar, con mi mujer Cristina ya lo tenía bastante hablado, pero me han vuelto a enredar", ha revelado.

Ahora aprovecha, ya firmado su nuevo contrato con el City hasta 2025, para ver el Mundial desde Barcelona. "Me está gustando el campeonato con buenos partidos y entrenadores valientes" ha dicho Guardiola sobre el torneo que se está jugando en Qatar. "España lo está haciendo muy bien, pero eso no significa que vayan a ganarlo porque en el fútbol esto no funciona así. Ojalá. ¿El Twitch de Luis Enrique? Me consta que se lo está pasando muy bien. Luis Enrique es así".