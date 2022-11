El Conservas Alsur Antequera cumplió en casa y se llevó la tercera victoria de la temporada en el duelo que cerraba la primera vuelta de la primera fase en la División de Honor Plata ante el Handbol Sant Quirze. Con una primera mitad muy igualada y una segunda con dominio local, eran los verdes los que se quedaban los dos puntos al vencer 31-25 en el Fernando Argüelles.

Empezó el choque abriendo la lata el equipo de casa con un gol de Rafa Baena, aunque el Sant Quirze y su buen arranque en defensa iba a impedir que los de Chispi se alejarse en el marcador. La brecha se iba abriendo, pero muy tímidamente y todo con la ayuda del arquero visitante, siendo el jugador más destacado de los suyos.

Controlaba Antequera el partido con mucha continuidad, aunque con demasiadas pérdidas que impedía aumentar excesivamente la ventaja a más de tres goles, además de las numerosas exclusiones vistas en la recta final de la primera mitad. Al descanso, los verdes se llevarían la victoria por 14-11.

El equipo catalán iba a salir con una marcha más en la segunda mitad, tratando de recortar la ventaja en el marcador con los goles de David García, Gerard Blanes y Joan Blanco hasta el punto de ponerse a un solo tanto de distancia. Pero sería solo un espejismo, ya que, pasados los primeros diez minutos, iba a llegar la superioridad en juego del Conservas Alsur Antequera. Iban a tener mucha culpa de ello Rafa Baena, Aitor Gómez y Fernando Moreno, que estuvieron muy efectivos en ataque, aprovechando las dos exclusiones consecutivas de los visitantes

Con un parcial de 8-2 entre el minuto 40 y 50, el partido se iba a poner muy de cara para los verdes, que solo tenían que mantener esa superioridad y estar sólidos en defensa (26-19, min. 50). No iba a perderle la cara al partido el Sant Quirze, y aunque la distancia era notable, no iba a dejar de intentarlo. Un activo Gonzalo Romero iba a ayudar mucho a su equipo, pero de los cinco goles de renta no se pasó.

Al final, victoria antequerana por 31-25 en un duelo de vital importancia para el Conservas Alsur Antequera, que cerrará la primera vuelta con seis puntos y ya metidos de lleno en la zona media de la clasificación. La próxima semana, tocará un interesante derbi ante Trops Málaga, también en casa, donde será además la presentación de la cantera (domingo, 12:30).