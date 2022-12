El pabellón Fernando Argüelles de Antequera acogerá este domingo (12.30 horas) el derbi malagueño de la División de Honor Plata. Un partido, protagonizado por el Conservas Alsur antequerano y el Trops Málaga, los dos máximos representantes del balonmano masculino de la provincia, marcado por las urgencias de ambos conjuntos, ya que, tanto los de Antequera como los capitalinos, comparecerán en la cita con la necesidad imperiosa de sumar los dos puntos para intentar acabar la primera fase entre los cuatro primeros puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a la Liga Asobal

El cuadro local llegará al derbi, primer partido de la segunda vuelta, como sexto clasificado, con seis puntos, mientras que el Trops es, en la actualidad, quinto, con un punto más y a dos del cuarto de la tabla clasificatoria, la UD Ibiza.

En la ida, la escuadra de la capital venció en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos por 28-25, en un envite igualado que se resolvió en los minutos finales. Y en la Copa de Andalucía, a partido único, celebrado el Fernando Argüelles el pasado verano, ambos conjuntos firmaron tablas (24-24 al final de los 60 minutos y 27-27 en la prórroga), aunque el Alsur se llevó el gato al agua en la tanda de siete metros, por lo que, para el domingo, no hay un claro favorito, máxime, cuando se trata de un derbi regional, que suele estar cargado de mucha intensidad.

El pivote Juanma Cabrera, ex del Conservas Alsur y hoy en las filas del Trops Málaga, afirmó en la previa del choque que su equipo afronta este nuevo compromiso “con muchas ganas e ilusión”, indicó. “Queremos volver a ganar. Queremos volver a sentirnos importantes en esta Liga. Es verdad que se nos han escapado partidos que se trabajaron bien, pero no salieron las cosas y no hay que darle más vueltas. Al final, te tienes que quedar con lo positivo de esos partidos, porque lo malo ya pasó”, recalcó el pivote del Trops.

Por otro lado, Cabrera explicó que el equipo “lleva trabajando toda la semana el partido ante el Antequera”, insistió. “Va a ser un encuentro espectacular, porque la afición antequerana siempre se vuelca con su equipo. Ahora es el momento de coger esa motivación que te da un campo lleno. No debemos tener ningún tipo de ansiedad, porque sabemos hacerlo. Ya hemos jugado contra ellos en la primera vuelta y tenemos claro que somos capaces de ganarles. Así que, debemos trabajar duro durante todo el partido y ojalá que los puntos se vengan para Málaga”, manifestó el jugador del cuadro blanquiazul, con pasado en Antequera, al igual que los hermanos Alberto y Luis Castro, Pablo Soler, el portero Jorge Villamarín, y el entrenador Quino Soler y su ayudante, Darío Mata, mientras que en el plantel antequerano militan hasta tres jugadores ex del Trops, como son los casos del meta Fran Alarcón y los jóvenes Valerio y Pérez Chica, ambos del filial blanquiazul el pasado curso.

El encuentro, que podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la entidad antequerana, será dirigido por los colegiados Antonio Javier García del Salto y José Antonio Huertas Herrador, de la Federación Territorial de Andalucía. Para esta cita, el Conservas Alsur ha declarado día del club y, durante el descanso, se presentarán los equipos de la base de la entidad verde.

Este mismo duelo se jugará también este domingo en la máxima categoría juvenil, pero con el Trops como local. Será igualmente a las 12.30 horas, en el pabellón del colegio Los Maristas de la capital malagueña.