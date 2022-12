Gran fin de semana para los pilotos del Fuentes Racing Team, Ismael y Hugo Fuentes, en la última prueba del Campeonato de Andalucía de Karting, celebrada en el Kart Center de Campillos

Ismael llegaba líder de la categoría Júnior, pero con todo por decidir. El objetivo era claro, luchar por las tres victorias para conseguir el campeonato. Desde los libres Ismael mostró cuales eran sus intenciones, pasando a marcar el mejor tiempos en los cronos. En las tres mangas hizo gala de un pilotaje muy fino, concentración y un dominio absoluto, consiguiendo 3 de 3, liderando todas las vueltas de carrera y dejando sin opciones a sus rivales. Con este resultado, a sus 13 años, Ismael suma un nuevo título a su palmarés, donde ya cuenta con tres Campeonatos de Andalucía de Karting.

Tras la competición Ismael declaró "El balance de la temporada ha sido muy positivo. Empezamos con la Rotax Winter Cup, que nos sirvió para coger experiencia compitiendo con grandes pilotos. En el andaluz estamos muy satisfechos con lo conseguido, ya que también había mucho nivel. Hemos tenido muy buen ritmo, tanto en los entrenos como en las carreras, y me siento muy orgulloso de lo que he conseguido. Ahora toca descansar para empezar fuerte la próxima temporada. Quiero dar las gracias a mi padre, que es mi mecánico, por todo lo que hace por mí y mi hermano, y a nuestros patrocinadores por el apoyo.”

Por su parte, Hugo protagonizaba un gran meeting. Cogiendo confianza y sintiéndose cada vez más cómodo en la categoría Mini. En los cronos hacía el sexto mejor tiempo, en la primera manga conseguía cruzar la meta P7, P8 en la segunda y de nuevo P7 en la tercera. Unos resultados que muestran la buena progresión del pequeño de los hermanos Fuentes en una categoría tan disputada como es la Mini.

"A principio de la temporada me costó un poco porque no tenía experiencia en la categoría, pero carrera a carrera he ido mejorando. Estoy muy contento con esta última prueba, porque he aprendido a tapar huecos y a mantener el ritmo de carrera. Quiero darle las gracias a mi mecánico, Sergio, por todo el trabajo que ha hecho esta temporada", finalizó el joven piloto Hugo fuentes de tan solo 9 años