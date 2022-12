El turismo deportivo, un sector por explotar

La Opinión de Málaga acogió el pasado viernes un encuentro en torno al turismo deportivo con la participación de Cristóbal Ortega, diputado de Deporte y Juventud de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, director del área de Deportes de la Diputación de Málaga; Berni Rodríguez, cofunder y general manager de The Embassy; Hugo Ferré, director general corporativo de Marbella Football Center, Ola Karlsson, atleta y organizador de estancias de deportistas europeos; y Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

El debate fue moderado por Fran Extremera, periodista de este diario, y contó con el patrocinio del Área de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación Provincial de Málaga, que sirvió para poner en relevancia un sector desconocido en la ciudad, a pesar de su importancia, y uno de los grandes retos de Málaga y provincia de cara a los próximos años.

El turismo deportivo es uno de los sectores que mayor impacto tiene. Según Javier Hernández, las cifras se acercan al 8% a nivel nacional. Lo cierto es que, como apuntó, Málaga es uno de los principales destinos: «Si el sol y la playa han hecho del turismo nacional el rey aquí, el sol también puede hacer del turismo deportivo uno de los grandes segmentos con la oferta que hay en la provincia».

Son muchos los factores que invitan a venir a Málaga: «Todos los deportistas o equipos buscan la ciudad por las comunicaciones, el clima y las instalaciones», explicó Cristóbal Ortega. No obstante, Hugo Ferré quiso ir un paso más allá: «No solamente pensemos en el entorno, las conexiones aeroportuarias, las comunicaciones o el clima, lo que es esencial es la calidad del servicio que prestamos». Es más, es, precisamente, uno de los grandes pilares del éxito de The Embassy o de Marbella Football Center: no hay instalaciones de este perfil.

Y, donde todos coincidieron, es a partir de lo que hay que crecer. «Muchas veces es difícil que una persona vea esto como una oportunidad», aseguró Berni Rodríguez sobre lo que supone el turismo deportivo en Málaga. Sin embargo, el beneficio que aporta a la ciudad es vital: «La promoción que supone que estén este verano en Fuengirola Jaylen Brown, Domantas Sabonis, Leandro Bolmano o Kristaps Porzingis hace muchísimo por el deporte local», aseguró el exjugador cajista.

El vicepresidente ejecutivo de AEHCOS, desde su propia experiencia, manifestó que el turismo deportivo es el sector que tiene mayor efecto desestacionalizador, hasta el punto de que permite, gracias a las buenas temperaturas, la práctica deportiva durante todo el año en espacios abiertos. Para aprovechar las condiciones, él mismo sugirió hacer una guía con el objetivo de dar a conocer todos los espacios deportivos de los que pueden disfrutar los deportistas.

Todas estas cuestiones hacen que este tipo de turistas pasen en Málaga una estancia más prolongada de lo habitual. Ola Karlsson trabaja con ellos. «¿Qué tiene de interesante? No solamente se quedan siete días aquí. La federación sueca, que son 150 personas, se aloja de dos a tres semanas. Eso también es muy bueno para el hotel», explicó. Es lo que ha ocurrido con la celebración de la Copa Davis, donde los tenistas se han quedado con sus familias generando un retorno económico muy importante.

No obstante, hay puntos de mejora. «El deporte y Málaga todo el mundo lo conocen. Ahora tenemos que intentar atraer de otra manera», afirmó Borja Vivas y es ahí donde juega un papel muy importante el turismo deportivo. «No hay mejor forma de posicionar una marca o un enclave como el nuestro que el turismo deportivo», aportó Hugo Ferré.

Sin embargo, Cristóbal Ortega apuntó uno de los grandes inconvenientes: «Es fundamental la coordinación entre instituciones y empresas. Yo, como institución, veo esa oportunidad, pero otras muchas lo ven como un problema», y el director del Área de Deportes añadió: «Todo se resume en que el que esté mandando tiene que tomar la iniciativa».

Y es que los deportistas se suelen encontrar numerosos inconvenientes. «Me prometieron en Nerja que iban a invertir en material y se destinó el dinero a otra cosa. Un contacto movió hilos y un día antes de que viniera la gente llegaron pesas, barras olímpicas... de todo. ¿Dónde será la reserva del año que viene? En Nerja, porque han hecho una inversión», comentó Karlsson desde su experiencia personal.

El presente lo valoran desde un punto positivo, pero son aún más optimistas con el potencial que puede tener el sector en una ciudad con tantos eventos deportivos y con tan buenas condiciones como Málaga. Ahora parece que será cuestión de crear sinergias entre las instituciones y las empresas para que el turismo deportivo pueda impulsar a la provincia.