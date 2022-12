La primera vuelta del campeonato está llegando a su fin. El BeSoccer CD UMA Antequera se marcó el reto de ir afrontando cada partido con la intención de sacar puntos y, en especial, en los que le toca proteger el fortín del Argüelles. Hace una semana pudo salir vencedor de un trepidante derbi andaluz con el Córdoba (3-2) y, este sábado 10 de diciembre (17.30 horas), anhela repetir el éxito ante el Levante UD FS.

En la Ciudad de Los Dólmenes los de José Antonio Borrego 'Tete' acumulan 3 victorias, 2 empates y 1 derrota frente a Jimbee Cartagena FS por un ajustado (4-5). En la 13ª jornada, el Levante UD FS se convierte en un obstáculo complejo de rebasar. Superó a Manzanares (5-3) el pasado 18 de noviembre y, desde entonces, perdió con Movistar Inter FS (5-3) e Industrias Santa Coloma (2-3) y empató en la pista del Córdoba (3-3).

Los guerreros universitarios ya han hecho borrón y cuenta nueva de cara un nuevo desafío. "Tenemos un encuentro muy difícil con un rival que está compitiendo bien y es cierto que no está en los puestos altos como en las últimas temporadas. Sigue teniendo a un elenco de jugadores que cualquier equipo querría tener. El otro día sacó un punto muy valioso en una pista complicadísima y está muy bien trabajado por Sergio Mullor. Nos va a poner las cosas muy difíciles y hay que estar al nivel que estamos compitiendo durante todo el año", señaló el entrenador.

Tete volvió a pedir el apoyo de su aliado más fiel para pelear por la victoria. "Estamos fuertes en casa, notamos el calor de nuestra gente y el empuje ese que los jugadores necesitan en momentos determinados de los partidos para dar un plus. El objetivo de la permanencia pasa por el Argüelles y tenemos que ser fieles a nuestra filosofía que no es otra que hacer un partido serio, competir y estar efectivos en ataque. Esta Liga está siendo muy igualada, no hay ningún choque fácil y tenemos que estar al 120% si queremos sacar algo positivo".

Asimismo, el encargado de dirigir a la formación verde da mucha importancia al compromiso de la 13ª jornada. "Tenemos una oportunidad el sábado con el Levante y hay que poner los cinco sentidos en este partido. Es una final para nosotros por el hecho de que es el único envite que hay en nuestra mente y hay que lucharlo al 100%".

El conjunto granota visita la Ciudad de Los Dólmenes en la 12ª posición de la clasificación con 12 puntos, 4 triunfos, 1 empate y 7 derrotas. "El Levante va a estar los 40 minutos dentro del encuentro. Un equipo con una pegada descomunal y Rafa Usín marca diferencias al tener mucho gol; un portero de garantías como Fede y otros nombres como Hamza o Tolrà. Espero a un adversario muy aguerrido en la pista, competitivo y no nos va a regalar nada", analizó el entrenador.