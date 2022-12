La victoria se quedó en el Pabellón Fernando Argüelles. La cuarta de esta campaña 2022/2023. El BeSoccer CD UMA Antequera vivió las dos caras del deporte. La alegría llenó el recinto antequerano gracias a las cuatro dianas del equipo. Una de Pablo Ramírez y tres de Cobarro. Sin embargo, en la segunda mitad, el encuentro y el ataque del Levante UD FS exigió saber sufrir hasta conservar un resultado favorable de 4-3. Tres puntos muy importantes que ayudan a los guerreros de José Antonio Borrego “Tete” a permanecer, una jornada más, en la zona media de la tabla tratando de distanciarse todo lo posible de los dos últimos puestos.

No pudo ser mejor el tramo inicial. Los guerreros universitarios exhibieron su versión de juego más letal. Pablo Ramírez, en el minuto 4, recibió el esférico pegado a la línea de banda, aguantó la presión de su marcador y lo dejo atrás. Una vez que tuvo la portería de cara, el 18 recurrió a la puntera para superar a Fede con un tiro por debajo de las piernas (1-0). Los aficionados no tardaron en volver a levantarse de sus asientos. Pope avanzó remató, lo despejó el guardameta y Cobarro, muy atento a la segunda jugada, completó el trabajo de su compañero (2-0). En el ecuador del primer tiempo llegó la expulsión por doble amarilla de Tolrà que dejó a Sergio Mullor sin una de sus piezas claves. Los dos minutos de superioridad se aprovecharon. Los colegiados señalaron un saque de esquina. Varios jugadores visitantes no se dieron cuenta y se fueron al banquillo para cambiarse con otros compañeros, lo que permitió a Barona sacar con comodidad y regalarle el 3-0 a Cobarro.

Rafa Usín, a cinco minutos del descanso, se colocó la camiseta de portero-jugador para romper con el domino de los anfitriones que se acrecentó con una segunda expulsión de Hamza también por doble cartulina amarilla. Cobarro firmó su segundo hat-trick de la temporada (4-0). El esférico se movió de un lado al otro hasta que el 12 verde tuvo la opción de dirigir con tranquilidad su disparo a la red.

La conclusión de la primera parte ayudó al Levante UD FS y perjudicó al BeSoccer CD UMA Antequera que había jugado a un altísimo nivel. El elenco dirigido por Sergio Mullor creció a partir del 4-1 obra de Antoniazzi. Quique Hernando tuvo la réplica, pero erró en su definición. Chispi empezó a tener mucho más trabajo bajo palos y sus buenas intervenciones mantuvieron la portería a cero hasta que Pedro Toro se colocó la camiseta de portero-jugador.

Rafa Usín, a falta de cinco minutos, redujo la distancia con un zurdazo ajustadísimo a la base del palo (4-2). Tocó sufrir. El público apretó desde la grada y los jugadores se vaciaron en defensa. Hubo oportunidades de sentenciar. La más clara la tuvo Pablo Ramírez. Recibió un pase en largo y, al girarse hacia portería, trató de finalizar con una sutil vaselina. El esférico se marchó rozando el travesaño. Pachu, a 32 segundos del fin de la contienda, marcó el 4-3 definitivo.

El UMA Antequera protegió su cancha, sumó un triunfo de carácter y ya solo piensa en cerrar, de la mejor forma posible, la primera vuelta con una cita el viernes 16 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Argüelles ante el Real Betis FS y otra a domicilio el 21 de diciembre en Tudela contra Aspil-Jumpers Ribera Navarra.