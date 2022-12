Lecciones de vida de Miguel García Velasco ante 200 mayores en Campanillas

Envejecer activamente es posible y más que recomendable para mejorar la calidad de vida. También gracias al ejercicio físico. Unos 200 mayores pertenecientes a diferentes colectivos de Campanillas tomaron buena nota de ello en el sexto y último encuentro de la primera edición del programa ‘El deporte va por barrios’, proyecto deportivo y social organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y que cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa» y la Diputación Provincial de Málaga. Y no lo expuso un cualquiera.

Fue el veterano Miguel García Velasco, atleta en activo a sus 86 años y que llegó a la charla vestido con atuendo deportivo, gorra y luciendo orgulloso las dos medallas de las dos últimas medias maratones que ha corrido en Málaga: la de noviembre y la del pasado domingo. Un ejemplo y modelo a seguir.

«Hago como mínimo dos horas de deporte al día. Si no se trabaja y no se lucha, no se pueden conseguir las cosas. Cuando me tiro tres días sin correr ya no duermo igual, tengo que correr todos los días», fue uno de los mensajes que dejó en un acto que estuvo conducido por la periodista de Canal Sur Cristina Mena.

Con altas dosis de optimismo y alegría, el veterano atleta no tardó en meterse a los asistentes en el bolsillo. «Me cuido mucho, pero de vez en cuando me como un cocido que yo mismo cocino», bromeó ante el deleite de los presentes, que vieron en primera persona los estiramientos que suele practicar antes de salir a correr: «Puedo estar corriendo tres horas y no me canso. Por ahora no me duele nada».

Aunque lo de correr le llegó en edad tardía, han sido innumerables las carreras en las que ha participado en 44 años en activo, se estrenó en la primera edición de la de El Corte Inglés y su primera maratón fue en Madrid con un tiempo de menos de tres horas. Ahora corre a su ritmo, pero no hay meta que se le resista: «Pasito a pasito se llega lejos. En el deporte, la facilidad la da el trabajo, la constancia y el no ponerle nunca pegas a nada. Todo en la vida es alegría, hay que luchar y estar contento».

Algo de teoría a la práctica

El caso práctico y vital de Miguel García Velasco se complementó con la teoría de Ana Navarro, jefa del Área de Medicina Deportiva, Calidad y Divulgación del Ayuntamiento de Málaga. «Miguel es un ejemplo aunque sus condiciones no sean las que tiene mucha gente, muy pocos pueden tener la actividad que tiene él», advirtió, y dio 3 claves para un envejecimiento activo: «Siempre se puede empezar y nunca es tarde en función de la condiciones físicas que tengamos. Todo el mundo puede practicar deporte a cualquier edad. Eso sí, la genética, las enfermedades que uno tenga y el tener un hábito saludable son condicionantes que hay que tener en cuenta. Lo que hay que hacer es trabajar desde siempre esos hábitos. Dormir bien es una clave para envejecer de una forma adecuada, por ejemplo».

Navarro también recomendó la natación y los ejercicios de fuerza para las personas mayores e incidió en la importancia del deporte en la salud mental: «Lo ideal es andar y luego mezclarlo con ejercicios musculares, porque ese músculo nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Y no hay que olvidar los ejercicios de equilibrio, para prevenir las caídas, y también la flexibilidad para movernos mejor».

Unas pautas a las que se adhirió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que también sigue en forma a sus 79 años y que envió un mensaje contundente a los mayores: «¡Debéis hacer deporte para mejorar vuestra calidad de vida!». Al acto asistieron la concejala del distrito, Mar Torres, quien ejerció de anfitriona; así como la anterior edil de Campanillas y actual delegada de Inclusión Social e Igualdad de la Junta, Ruth Sarabia; la vicesecretaria de Acción Social, Lucía Yeves; y el director de deportes de la Diputación, Borja Vivas, entre otras autoridades.

La jornada, que se inició con una merienda prenavideña ofrecida por la Junta Municipal del Distrito 9 a los colectivos de mayores de Campanillas, finalizó con un coloquio y con la entrega de la APDM a Miguel de una biznaga conmemorativa y de una camiseta personalizada con el mensaje: «Soy leyenda» que le fue entregada por el joven Enzo, un niño del barrio, por cortesía de la empresa Publicmar.