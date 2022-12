El BeSoccer CD UMA Antequera trató, por todos los medios, de evitar la derrota en el derbi andaluz con el Real Betis FS (2-3). Se desfondó en tareas defensivas ante un oponente de lo más preciso en la finalización y en ataque no encontró ni la fluidez ni la inspiración. Este traspié supone un aprendizaje importante para reaccionar el próximo miércoles en la última batalla de la primera vuelta en Tudela ante el Aspil-Jumpers Ribera Navarra. La igualdad de la Liga en la zona media-baja de la clasificación exige reponerse rápido.

Dos dinámicas opuestas se dieron cita en la pista antequerana. Un cuadro anfitrión que, en las últimas cinco jornadas, ha acumulado un empate, dos derrotas y dos victorias. Por su parte, el conjunto blanquiverde, desde superar a ElPozo (7-4) el pasado 13 de noviembre, no había podido celebrar un marcador favorable.

El duelo entre ambos contendientes arrancó con un tempranero gol cuando a los aficionados no les había dado ni tiempo a ocupar sus localidades. Alvarito disparó a portería y, dentro del área, Pablo Ordóñez apareció en el momento adecuado para controlar la pelota y anotar el 1-0.

La reacción del Real Betis FS no se hizo esperar. En el minuto 3, Piqueras sorprendió con un espectacular derechazo directo a la escuadra (1-1). A raíz del empate, el plantel de Bruno García impuso su plan de partido con jugadores muy experimentados que saben manejarse en situaciones de máxima tensión. Raúl Sánchez se convirtió en un muro con el que se toparon una y otra vez los guerreros de verde.

La ofensiva más clara de la primera mitad, con 1-1, tuvo la firma de Daniel Fernández. El cierre madrileño corrió al espacio y un pase de un compañero le dejó mano a mano con el cancerbero. No acertó a culminar una buena salida de presión y, en el segundo intento, tampoco encontró hueco para disparar ni para asistir. Las faltas también quisieron su cuota de protagonismo. Ambos equipos alcanzaron las cinco antes del descanso, pero la sexta la competió Aitor al golpear la pierna de Burrito tras un robo de este. El capitán asumió la responsabilidad del lanzamiento de 10 metros, Raúl Sánchez sacó la mano y evitó el 2-1 a escasos segundos del descanso.

El Betis se mostró más cómodo y con mayor soltura durante la segunda parte y lo utilizó para anotar el 1-2 obra de Raúl Jiménez. Parecía cercano el 2-2 y lo que llegó fue el 1-3 en un despiste defensivo que lo castigó Aitor. El envite se puso bastante complicado hasta que Pablo Ramírez levantó el ánimo con un tanto antes de encarar los últimos 10 minutos (2-3). Se resistió el empate y Tete decidió arriesgar con el ataque de cinco con portero-jugador.

El elenco antequerano empezó a mover el cuero de un lado a otro con un jugador más en fase ofensiva. La zaga visitante se manejó bien en un esfuerzo defensivo que estuvo a punto de desactivar Cobarro. El tiempo se iba agotando y el gol del empate y de la posibilidad de lograr un punto no se produjo. Los resultados de los otros rivales acompañaron, pero el BeSoccer CD UMA Antequera no ganó y no pudo certificar una histórica clasificación a la Copa de España.

No habrá más fútbol sala en el Argüelles hasta el mes de enero de 2023. Lo que no ha finalizado es la primera vuelta. El próximo miércoles y, permaneciendo aún en la octava posición, los pupilos de Tete se medirán a domicilio con el Aspil-Jumpers Ribera Navarra con una última posibilidad de estar en una competición en la que nunca han participado. El conjunto navarro también persigue esa misma recompensa, por lo que será uno de esos compromisos que se tildan de final a 40 minutos. Un todo o nada para seguir soñando con hacer cosas grandes en la recta final de un 2022 muy especial.