Es una pena que el Balonmano Costa del Sol Málaga se juegue este domingo levantar un nuevo título nacional y sin embargo todo lo que rodea este partido sea un auténtico despropósito organizativo. Y es que las mentes pensantes de la Federación Española de Balonmano han hecho coincidir la celebración de la Supercopa de España femenina (Costa del Sol Málaga-Bera Bera) con el mismo día que se juega la final del Mundial de Qatar y la misma hora (20.15 horas) en la que se disputan el Barça-Unicaja de la Liga Endesa (20 horas) y el Málaga CF-Alavés de la Liga SmartBank, en La Rosaleda (21 horas).

O sea, que lo que debería ser una fiesta para la afición al deporte de Málaga, con un lleno hasta la bandera en Ciudad Jardín y una trascendencia en los medios de comunicación máxima, se va a convertir en un partido que se nutrirá en las gradas solo de invitaciones a colegios y familiares para que el ambiente no sea tan ridículo como los dirigentes que lo han gestado. Una pena, sobre todo para las «panteras», porque no se lo merecen. Ganaron la Copa de la Reina la pasada temporada con mucho esfuerzo y no tendrán esta vez el eco mediático y social que merecen en esta cita «supercopera» contra las vascas.

Las quejas no son, desde luego, contra el club costasoleño. El día del partido lo ha decidido la Federación Española de Balonmano y la hora la ha puesto Teledeporte, canal que emite el partido en directo. Doble error. ¿No había otro fin de semana para esto? Si tenía que ser este fin de semana, ¿no podía ser el sábado el partido? Y si tiene que ser el domingo, ¿no podría ser a las 12 del mediodía?...

Lástima, porque la verdad es que un Costa del Sol-Bera Bera es un partidazo siempre. Y con un trofeo en juego, todavía más. Las «panteras» buscarán el quinto título de su historia, todos ellos con Suso Gallardo al frente del banquillo. Lo harán después de terminar el «experimento» de la Supercopa Ibérica masculina, que ha arrancado este sábado en el mismo escenario.

Es la sexta final en tres temporadas para las malagueñas, una cifra que tiene un valor incalculable y demuestra lo bien que se han hecho las cosas en un club con hambre y ambición por crecer. Las vascas son las líderes de la Liga Guerreras Iberdrola y parecen ligeramente favoritas. Con Ciudad Jardín lleno, el factor cancha equilibraría fuerzas. Pero desgraciadamente, eso no va a ocurrir. La Federación Española de Balonmano así lo ha decidido. En fin...