El Costa del Sol Málaga no pudo doblegar al Super Amara Bera Bera (25-26) en el duelo que en Ciudad Jardín ha resuelto la Supercopa de España de balonmano femenino. La escuadra vasca ha roto así el maleficio, tras caer en las tres últimas finales. Así ha conquistado su octavo título.

Una victoria que a punto estuvo de impedir la central del conjunto andaluz con un lanzamiento final que se marchó por encima de la portería para algarabía del equipo donostiarra, que impuso en los momentos claves del partido su mayor fortaleza defensiva. Y eso que a las de Imanol Álvarez les costó un mundo ajustar su entramado defensiva, superadas una y otra vez por las eléctricas fintas y penetraciones de Estela Doiro y Silvia Arderius.

Pero no fue el único problema del Bera Bera, que se estrelló de partida una y otra vez con la guardameta local Merche Castellanos, que tardó seis minutos en encajar su primer gol (3-1). Dificultades que obligaron al preparador donostiarra a mover y mover su banquillo hasta que pareció dar con la tecla mediado el ecuador de la primera mitad con la presencia de Cristina Polonio y Alba Menéndez en el eje de la defensa.

Dos formidables defensoras que vieron facilitada su tarea con la intensidad que pusieron en los laterales Maitane Etxeberria y Paula Arcos, que con su frenética actividad de piernas y brazos comenzaron a cortar las trayectorias de circulación de las jugadoras locales hasta ahogar por completo el ataque del Costa del Sol Málaga.

Una mejoría ofensiva que permitió al Super Amara Bera Bera dar la vuelta a un marcador que se le había puesto cuesta arriba con un contundente parcial de 0-5, que situó a las de Imanol Álvarez con una renta de dos goles (11-13) a menos de siete minutos para alcanzar el descanso.

Pero el equipo andaluz no estaban dispuesto a echar por la borda todo el buen trabajo realizado y mucho menos la portera Merche Castellanos, que con un par de buenas intervenciones finales permitió al conjunto local concluir el primer tiempo por delante en el marcador (15-14).

Mínima ventaja que el conjunto malagueño no sólo consiguió mantener sino aumentar (21-19) superado el ecuador del segundo tiempo, de la mano de una efectiva Sole López, que no sólo evidenció su buena muñeca desde el extremo, sino su perfecto entendimiento con la central Silvia Arderius.

Pero cuando todo parecía favorable para el despegue del Málaga Costa del Sol irrumpió la figura de la guardameta brasileña Alice Fernandes, que con dos paradas consecutivas a Sole López, una de ellas a lanzamiento de penalti, mantuvo vivo al Super Amara Bera.

Y es que el equipo donostiarra, pese a sus problemas con las exclusiones, que le impidieron contar en los minutos finales con una pieza básica en su entramado defensivo como Alba Menéndez, no estaba dispuesto a perder una nueva final y aferrado a las paradas de Fernandes dio un nuevo paso adelante en defensa.

Con Giuliana Gavilán y June Loidi supliendo a la perfección a Menéndez en el eje de la zaga, el Bera Bera cerró todos los caminos al gol a un Costa del Sol Málaga que encadenó cinco minutos sin marcar un solo gol.

Una sequía que permitió al Super Amara Bera Bera dar la vuelta al marcador con un parcial de 0-4, en el que jugó un papel fundamental la lateral brasileña Mariane Fernandes, que situó a las donistiarras con una renta de tres goles (22-25) a menos de cinco minutos para la conclusión.

Pero las locales no estaban dispuestas a rendirse y lograron igualar la contienda (25-25) con un gol de Silvia Arderius a poco más de 30 segundos para el final, aprovechando la superoridad numérica generada por atacar con siete jugadoras de campo. Una circunstancia que leyó a la perfección la argentina Giuliana Gavilán, que no desaprovechó que la portera del Costa del Sol Málaga no había tenido tiempo para regresar a su portería para marcar desde su campo el que a la postre sería del 25-26 final.

Ficha técnica:

25 - Costa de Sol Málaga: Castellanos; Medeiros (3), Esperanza López (2), Arderius (3), Doiro (4), Sole López (7, 3p) y Campigli (1) -equipo inicial- Virginia Fernández (ps), Bravo (1p), Cuadrado (1), María Pérez (-), Almudena Gutiérrez (1), Laura Sánchez (-), Azcune (-), Pessoa (2) y Rojas (-)

26 - Super Amara Bera Bera: Aalla; Erauskin (2), Paula Arcos (6, 3p), Gavilán (4), Loidi (-), Arrojeria (1) y Boada (1) -equipo inicial- Alice Fernandes (ps), Mariane Fernandes (4), Menéndez (-), Laura Hernández (1), Cavo (-), Etxeberria (6), Polonio (1) y Urretabizkaia (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-0, 6-4, 9-7, 11-10, 12-13 y 15-14 (Descanso) 16-16, 18-18, 20-19, 21-20, 22-24 y 25-26 (Final)

Árbitros: Bustamante y Álvarez Mata. Expulsaron por tres exclusiones a la jugadora del Super Amara Bera Bera Alba Menéndez (m.44). Además excluyeron por dos minutos a Doiro, Sole López, Cuadrado, Almudena Gutiérrez por el Costa del Sol Málaga; y a Polonio por el Super Amara Bera Bera.

Incidencias: Final de la Supercopa de España femenina de balonmano disputada en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga ante menos de 1.000 espectadores.