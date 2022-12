Shahram Hooshfar: "Tenemos opciones de eliminar al Sevilla FC"

El empresario iraní Shahram Hooshfar, afincado en la provincia malagueña desde hace más de una década, vive un auténtico sueño con la eliminatoria copera que este miércoles medirá al club que preside, el Juventud Torremolinos, de la 2ª RFEF (antigua Tercera División) contra todo un Sevilla FC. "Esperemos que venga mucha gente a este partido", empieza asegurando el presidente del club a La Opinión de Málaga, medio al que concede una de las pocas entrevistas que ha dado desde su llegada a la entidad costasoleña.

Sus palabras en torno al número de espectadores que estarán este miércoles en el campo torremolinense son fruto de la incertidumbre respecto a este aspecto. Y es que a pesar de ser el mayor acontecimiento deportivo en la localidad desde hace muchos años, lo cierto es que la venta de entradas no ha cogido el ritmo deseado, a juicio del presidente. "Con las gradas supletorias, tendremos una capacidad en El Pozuelo para unas 3.800 personas", agrega sobre las características del recinto, en el que se espera la presencia de entre 300 y 400 aficionados sevillistas.

No oculta que tenía muchas esperanzas en abarrotar todas las gradas, pero el hecho de que las taquillas no estén abiertas el día del partido, al haber sido declarado el encuentro de "alto riesgo", parece condicionarlo todo. "Quienes quieran comprar en esas últimas horas deberán recurrir a la compra online a través de la web del club y también pueden este martes dirigirse físicamente a las oficinas del club", señala.

El dirigente iraní hace un llamamiento a la afición torremolinense: "Queremos que todo se desarrolle con respeto al rival. Que no utilicen palabras mal sonantes. Que sólo apoyen a su equipo. Mi estrategia para el club es respeto al arbitraje, siempre con respeto".

Una vez se conoció en el sorteo que el Sevilla FC era el rival del Juventud Torremolinos en esta nueva ronda copera, los rectores del cuadro torremolinense barajaron la posibilidad de llevar el partido a La Rosaleda, cuestión que la junta directiva, finalmente, desestimó: "Tenemos opciones para ganar. Nuestro estadio para el tema deportivo era mejor opción que La Rosaleda. En lo económico, no", asegura.

Casi dos años en el club

Shahram Hooshfar aterrizó en el club a principios de 2021, aún con medidas restrictivas como consecuencia del coronavirus. "Cada año hemos tenido un objetivo diferente. Ya la pasada temporada logramos ascender como campeón a Segunda RFEF, pero como consecuencia de nuestro trabajo en la anterior ya accedimos a la Copa del Rey para enfrentarnos al Córdoba", recuerda.

No descarta eliminar a un Primera como el Sevilla, porque ya partían de una dificultad tremenda cuando doblegaron al Huesca de la Segunda División en la anterior ronda copera. Pero ¿está la ciudad a la altura del club? "La gente de Torremolinos no está todavía tan cerca al club como yo esperaba", argumenta con sinceridad. Lo que sí confirma es que con la suerte en el bombo "ya se ha hecho ruido. Siempre he dicho que el fútbol es como una llave que abre todas las puertas. Entonces con este partido otra vez la gente escucha Torremolinos, que es una ciudad muy famosa en toda Europa", expresa.

Aporta Hooshfar un dato importante: "Tenemos una oportunidad histórica, este miércoles, de ver un equipo de Primera División en la provincia, algo que se perdió con el descenso del Málaga hace algunas temporadas".