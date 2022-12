La ilusión era tremenda, pero el Sevilla fue un escollo demasiado complicado de solventar para un Juventud de Torremolinos que puso todo de su parte para intentar dar la campanada. La enorme diferencia que se presuponía entre equipos de mundos futbolísticos tan diferentes se fue dejando notar con el avance del choque y la pegada de los de Sampaoli acabó imponiéndose para que se acabaran llevando el triunfo y el pase a la siguiente ronda gracias a los tantos de su canterano Carlos Álvarez, de Dani Fernández, en propia puerta, y de Joan Jordán, ya en el tiempo de descuento.

Si el Juventud de Torremolinos quería ampliar sus opciones de éxito debía aprovechar el empuje inicial de la mano de su hinchada. No obstante, el primer aviso llegó sobre la portería torremolinense a los 10 minutos de partido. Fernando cazó un balón en la frontal y soltó un zapatazo al primer toque se estampó en el larguero de la portería defendida por Zarco. A los de Ibon Pérez le costaba desarrollar su juego desde atrás, pero no renunciaban a él. La primera ocasión de peligro para los locales llegó a los 17 minutos, tras una contra eléctrica. Machuca se plantó ante Dmitrovic y no supo acertar en dos ocasiones. Su primer intento lo desvió el meta serbio y luego en el rechace la envió por encima del larguero en un intento de vaselina.

Los de Sampaoli fueron volcando poco a poco el encuentro hacia el área rival. Sin demasiado peligro, pero ya daba la sensación de que el Sevilla iba ganando terreno y la sensación de peligro era mayor. Pasado el ecuador del primer acto, Carlos Álvarez tuvo el gol en su cabeza, pero remató demasiado flojo y centrado. Y a la segunda que tuvo el canterano ya no falló. Se empezaba a oler, y los hispalenses consiguieron abrir la lata a los 31 minutos. El incansable Jesús Navas se internó por la banda y Zarco le negó el tanto tras un duro disparo, pero el rebote cayó en los pies de Rafa Mir, que puso el esférico en bandeja para que el canterano sevillista remachara en boca de gol.

Se ponía cuesta arriba para los costasoleños, que no perdieron la cara al partido. De hecho, en el tramo final de la primera mitad consiguió asomarse más por el área de Dmitrovic. Y ahí, en la última jugada antes de que el colegiado mandase a los equipos a vestuarios, llegó la polémica. Javi López recortó ante Navas y cayó al suelo. Díaz de Mera le mostró la amarilla por tirarse, pero en la repetición se comprueba como el contacto sí que pudo existir. ¿Suficiente? El trencilla entendió que no en directo. Jugadores a la caseta con victoria momentánea visitante por 0-1.

El Juventud de Torremolinos salió más valiente de vestuarios, intentando apretar arriba para poder sorprender en busca del empate. Pero lo que llegó fue un tremendo jarro de agua fría que heló El Pozuelo. Dani Fernández se equivocó en el despeje tras un centro de Rafa Mir e introdujo el balón en su propia portería en el minuto 57.

El segundo tanto visitante mató el encuentro. Rebajó las esperanzas costasoleñas y dio tranquilidad a los sevillistas, que comenzaron a tocar con más soltura, también favorecidos por el cansancio de los de Ibon Pérez. La losa ya era demasiado pesada para un equipo que cada vez veía más lejos sus opciones de llegar a la portería de Dmitrovic para reducir diferencias. El Sevilla, por su parte, ya se dedicaba únicamente a controlar el choque y no cometer errores mientras pasaban los minutos. Jordán puso la puntilla en el descuento.

No hubo lugar para la sorpresa, el Sevilla acabó imponiendo la lógica y se llevó la eliminatoria de El Pozuelo sin demasiado sufrimiento. Puede estar orgulloso un Juventud de Torremolinos que, tras eliminar en la ronda anterior a un Huesca de dos categorías superior, supo competir como mejor pudo ante todo un equipo que este año ha jugado Champions y ahora seguirá su andadura en la Europa League, pese a que en LaLiga Santander se encuentra en apuros.

Una vez concluido el sueño de la Copa, a los de Ibon Pérez les queda ahora seguir mejorando en la competición doméstica para salvar la categoría y poder volver a competir el próximo curso en la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.