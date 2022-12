El Valladolid recibe este viernes al Real Madrid en la vuelta de ambos a LaLiga Santander tras Qatar 2022, en un partido que cuenta con el aliciente del retorno a escena del delantero francés Karim Benzema tras las dudas sobre su marcha prematura del Mundial, por lesión, ante un conjunto blanquivioleta al que el parón le llegó tras sumar nueve puntos de 15 posibles.

Todas las miradas estarán puestas en el actual Balón de Oro. Benzema llega con ánimo de revancha tras meses complicados tanto a nivel deportivo. Las fatigas musculares, molestias y lesiones le han hecho perderse nueve de los 21 partidos del Real Madrid hasta Qatar 2022. Su última participación con la camiseta blanca, 26 minutos frente al Celtic de Glasgow, el 2 de noviembre. Desde entonces, cuatro partidos ausente y un Mundial que aparecía en el horizonte como su gran objetivo, pero se le esfumó. A un día de que arrancase el torneo, la Federación de Fútbol de Francia anunció que Benzema sufría una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Todo en Orden hasta que el 10 de diciembre, en un amistoso del Real Madrid, Benzema volvió a jugar.

Su nombre sobrevoló la concentración de Francia durante la semifinal y final, con Deschamps queriendo evitar el tema a toda costa. Benzema respondió, entrenando en Madrid con normalidad y con mensajes propios y de terceros, incluido su representante, asegurando que podría haber jugado tras la fase de grupos. No fue así, no pudo ayudar a Francia a revalidar su corona, que perdió en favor de Argentina, y se retiró de la selección. Y ahora, como en los casi seis años ausente por motivos extradeportivos, tras el escándalo de la acusación de presunto chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena, el Real Madrid volverá a ser su refugio.

Lejos de la versión que le hizo alzarse con el Balón de Oro, gracias a sus 44 goles y 15 asistencias la pasada temporada, Benzema buscará en el José Zorrilla su reválida liderando un ataque junto a su mejor socio, Vinicius Junior, y una banda derecha que apunta a ocupar Marco Asensio.

Contará Ancelotti con el croata Luka Modric y con los franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, quienes se incorporaron este jueves a los entrenamientos tras el Mundial en Qatar, pero el técnico dijo en rueda de prensa que dará "prioridad" a los que llevan más tiempo entrenando en Valdebebas.

Situación que deja la puerta abierta al español Dani Ceballos, quien, en caso de confirmarse su titularidad, sería la tercera del curso tras un verano de 2021 en el que rozó su marcha, pero se quedó convencido de que podía ganar protagonismo. Sin embargo, suma solo 209 minutos y, con contrato hasta final de temporada y pudiendo negociar desde el 1 de enero con cualquier club, tendrá en el José Zorrilla la oportunidad de ganarse su próximo contrato, ya sea con una renovación o lejos del Real Madrid.

Ancelotti apostará junto a él con Kroos ejerciendo más de pivote y con Fede Valverde para reforzar el centro del campo. En defensa, Nacho le podría ganar la partida a Militao y Rüdiger, ya que lleva más tiempo trabajando en la Ciudad Deportiva.

Por su parte, el Real Valladolid, que preside el exmadridista Ronaldo Nazario, tiene la incógnita de cómo le ha sentado el parón a los jugadores blanquivioletas -que solo tuvieron en Catar a El Yamiq -con molestias en los isquiotibiales que le apartan de la convocatoria- y a Plata -que, previsiblemente, jugará, pero ha estado con proceso febril y sin entrenar-.

Ninguno de esos aspectos preocupa al técnico burgalés, José Rojo 'Pacheta', quien aún no tenía decidido el once titular que saltará al césped del José Zorrilla, casi dos meses después del anterior partido, puesto que ha recuperado piezas, pero también cuenta con varias dudas. Entre ellas, la de Gonzalo Plata, aunque todo apunta a que será de la partida, mientras que Anuar, Olaza, El Yamiq y Feddal están descartados. En el capítulo de regresos se hallan Luis Pérez y Kenedy -si bien este último no está para jugar demasiados minutos, al haber estado varios meses apartado de la competición-.

Tampoco ha dado demasiada importancia al rival que van a tener enfrente ya que, tal y como ha apuntado "todos los partidos se preparan igual, sea quien sea el contrario", aunque es consciente del "nivel y la calidad" que atesoran los jugadores del Real Madrid y, en este sentido, ha aclarado que sus futbolistas "saben cuáles son las cualidades de ellos y se ha estudiado cómo combatirlas".

En su opinión, la clave para poder sorprender a los de Ancelotti pasan por "mantenerse muy juntos en defensa, para anular su velocidad y la capacidad de jugar entre líneas de gente como Benzema, y ser valientes en ataque, buscando sorprenderles en las transiciones, aunque hay pocos equipos que hayan conseguido hacerlo".

'Pacheta' tiene claro que "el Madrid tiene todo: buen inicio, continuidad, creación y definición, y además defiende bien y recupera pronto", de ahí que asuma la dificultad de esta cita liguera, aunque ha advertido que su confianza es "máxima" hacia sus jugadores y está "ilusionado" y "expectante" ante lo que pueda ocurrir. "Creo que se puede ganar el partido, y además vamos a tener un estadio lleno, en el que habrá gente del Madrid, pero la mayoría estará apoyándonos a nosotros, y debemos aprovechar ese empuje para seguir haciéndonos fuertes en nuestra casa", ha precisado.

Alineaciones probables

Valladolid: Jordi Masip; Iván Fresneda, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Sergio Escudero; Aguado, Iván Sánchez, Roque Mesa; Óscar Plano, Sergio León, Plata.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Ceballos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: José Zorilla.

Hora: 21.30 CET (20.30 GMT).

----------------------------------------------------------------

Puestos: Valladolid (12º, 17 puntos); Real Madrid (2º, 35 puntos).

La clave: La capacidad de sufrimiento del Valladolid cuando no tenga el balón ante un Real Madrid que ha marcado en los 14 partidos de LaLiga Santander que ha jugado hasta la fecha, siendo el único equipo que lo ha logrado.

El dato: El Real Valladolid no ha ganado ninguno de sus últimos 13 partidos ante el Real Madrid en LaLiga, con 11 derrotas y 2 empates.

La frase

‘Pacheta’: "El Real Madrid hace bien todo, tiene jugadores de grandísimo nivel y, aunque el Real Valladolid juegue bien, puede ganar también, porque saben encontrar los espacios".

Ancelotti: “Benzema volvió bastante bien. Ha vuelto un jugador con mucha motivación e ilusión”.

El entorno: Retorno liguero tras el parón del Mundial. El Real Madrid cuenta con 13 jugadores que han participado en este, con lo que habrá que ver cómo responden en liga, y cómo lo hace el cuadro blanquivioleta, después de mes y medio sin competir en Liga, aunque con cinco amistosos -una victoria, tres derrotas y un empate- y la Copa del Rey en la que ganó 1-5 al Arenas Club.