Este 31 de diciembre arranca en Arabia Saudí la carrera por etapas más dura del mundo, el Rally Dakar: 14 etapas y más de 8.500 km por una de las zonas más inhóspitas del planeta.

Entre los 119 españoles inscritos en la competición, está el copiloto malagueño Carlos Ruiz, de 39 años, en el que será su primer Dakar. Carlos Ruiz realizará las tareas de copilotaje y navegación, desde el asiento derecho del buggy Can Am Maverick pilotado por el madrileño Carlos Vento, dentro del equipo Patriot Racing Team. Un tándem que llega al Dakar con muchas ganas, tras los excelentes resultados obtenidos en las pruebas de preparación, como el primer puesto en el Fenek Rally.

Ruiz: «Terminar el Dakar sería...»

Carlos Ruiz se muestra ilusionado ante la aventura que inicia en esta prueba mítica del mundo del motor. «Carlos Vento me llamó y me ofreció correr con él en un T4, era irrechazable, no podía decir que no. La primera vez juntos fue en el Fenek Rally y lo ganamos. Desde entonces no hemos dejado de entrenar y compeYr, tanto en España como en África, y llegamos con muchísimas ganas. Todavía no lo asimilo, es como si te dijeran que vas a jugar en un equipo de Primera División; solo hace 6-7 años que empecé en el mundo de las carreras. Con poder terminar el Dakar ya será un logro, pero esperamos hacer un buen papel y creemos que en T4 se pueden conseguir cosas. Estoy deseando empezar», finalizó el copiloto costasoleño.