La eliminatoria entre Cacereño y Real Madrid se siguió jugando en la atestada sala de prensa del estadio Príncipe Felipe porque el tema que puso encima de la mesa Carlo Ancelotti, el estado del césped, trascendió incluso a las posteriores tertulias de los grandes medios televisivos y radiofónicos.

“La calidad individual se ha frenado con un césped donde no se podía jugar raso, pero nos hemos adaptado bien”, indicó el italiano, que dijo abiertamente que “no se podía” jugar”. “Para mí esto no es el fútbol, es otro deporte, bonito porque los equipos pequeños pueden luchar y competir con los más grandes y es bueno para la afición, pero el aficionado también quiere ver jugar al fútbol", declaró.

Su resumen fue que el partido había sido “igualado y competido, con mucha lucha, mucho balón largo, porque no había otra manera”. “Creo que el equipo ha cumplido y estoy satisfecho por jugar un partido al que no está acostumbrado”, dijo. Cuando se le preguntó si había visto en peligro la eliminatoria en algún momento, respondió simplemente que no, aunque no pasó por alto un elogio al Cacereño: "Ha jugado muy bien y ha presionado mucho, muy arriba, y por eso no hemos tenido la posibilidad de manejar bien el balón”.

Insistió en el asunto del campo cuando se le cuestionó por la actuación de Eden Hazard y el gol de Rodrygo Goes, que calificó que “fantástico”. “Es difícil de evaluar individualmente el partido de los jugadores porque era imposible jugar y los más pequeños como Hazard y Rodrygo sufren en este tipo de partidos, pero el equipo ha cumplido y ha hecho lo que tenía que hacer”, explicó.

“El equipo me ha gustado en todo, desde el primer minuto hasta el último. Sabía que había que sufrir y hemos sufrido, no hemos arriesgado prácticamente nada atrás. Es el segundo partido tras el parón y segunda portería a cero, todo bien”, remarcó.

La respuesta de Cobos

Julio Cobos, con sus tres categorías por debajo, no dudó en responder al que al fin y al cabo no deja de ser su colega de profesión. Curiosamente, utilizó prácticamente la misma frase: “esto es fútbol”. También hizo referencia a la edad del técnico del Madrid: “Ancelotti es mayor y ha jugado en campos mucho peor que este. El campo está mal o bien para todos. Tú necesitas tres toques y ellos uno. Esas excusas no valen”.

Cobos lamentó que a su equipo le faltase “acierto y quizá gasolina hasta el final”. “Les exigimos mucho, en ataque y defensa. Que ayuden a sus laterales. Con cinco cambios, el día de Girona dieron resultado. Hoy no hemos tenido acierto”, analizó. Elogió a sus jugadores y la respuesta de la afición. “No estamos acostumbrados. Te sientes como en Primera. Me gustaría seguir viendo las gradas tan llenas”, destacó.

“Hemos hecho un muy buen partido, hemos sido capaces de mirar casi durante los 90 minutos hacia el campo de ellos. Nos han llegado muy poco, pero al final la calidad ha sido la que nos ha echado fuera. Estoy muy orgulloso del equipo y del trabajo que ha hecho: "el Real Madrid ha sufrido muchísimo, pero la calidad nos ha dejado fuera. A ellos no los he visto contentos, pero al final llega un jugador como Rodrygo y te hace un golazo, y ahí no puedes hacer mucho. Si ves el partido, hemos estado más cerca que ellos de hacer el 1-0”, analizó.

Sus futbolistas refrendaron sus tesis. “El campo estaba mal para los 22 jugadores, estaba bastante blando y ha habido demasiado resbalones”, señaló Iván Fernández, que puso de relieve el “gran partido” realizado por el Cacereño. “Se ha reflejado el trabajo de toda la temporada, hemos competido contra todo un Real Madrid”, apostilló.