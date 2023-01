La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central de cobrar por la venta al Real Madrid del internacional colombiano James Rodríguez 6 millones de euros a la Association Sportive Monaco FC SA, cuyo dueño es el millonario ruso Dmitri Rybolovlev, quien había presentado un recurso contra esta decisión, según consta en una sentencia de 8 de junio de 2022, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Los hechos se remontan al 13 de junio de 2013, cuando el equipo portugués Oporto transfirió a la AS Monaco los derechos federativos y económicos del jugador colombiano, por un importe de 45.000.000 euros. Y un año después, el 21 de julio de 2014, el club monegasco acordó la venta de Rodríguez al Real Madrid por 75.000.000 euros, aunque el contrato abría la puerta al pago de un bonus si se dieran "una serie de circunstancias".

La Inspección de tributos consideró que la ganancia patrimonial obtenida por la AS Monaco, derivada de la transferencia al Real Madrid de los derechos federativos y económicos del jugador, debía tributar en territorio español. Y por eso la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria liquidó una deuda tributaria en concepto de Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ejercicio del ejercicio 2014, de 6.676.491 euros, de los que 6.300.000 correspondían a cuota y 376.491 euros a intereses de demora. Fue entonces cuando el club de Rybolovlev, que no consiguió que el Tribunal Económico-Administrativo Central cambiara de criterio, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución.

Ganancia patrimonial

"A juicio de la Sala, recordando lo que dijimos en la sentencia de 12 de julio de 2016 [...] lo que se produce en casos como el presente es que un club (en este caso, el AS Monaco) tiene en su patrimonio los derechos federativos de un jugador (en nuestro caso, los derechos federativos del jugador D. James Rodríguez), los tiene además afectos a su actividad y, en un determinado momento, decide transmitirlos a otro club (en este caso, el Real Madrid) a cambio de un rendimiento económico (en el presente caso, 75.000.000 euros en concepto de 'transfer gross amount')", especifica el fallo.

"Como consecuencia de lo anterior se produce una alteración en la composición del patrimonio y, dado el menor valor de adquisición respecto del valor de transmisión de los citados derechos federativos, una variación en su valor y, en concreto, una ganancia patrimonial por la que la AS Monaco debe tributar" en España pese a tener la residencia en el Principado, país con el que España no tiene suscrito Convenio de Doble Imposición, continúa.

En la misma dirección, los magistrados resaltan que los términos del contrato de transferencia eran "claros", en el sentido de que el Real Madrid adquiría los derechos federativos de James Rodríguez para incorporar al jugador a la plantilla de su primer equipo e inscribirlo en la Real Federación Española de Fútbol y en la Liga Española de Fútbol Profesional y, por tanto, para que este jugador desarrollara su actividad en España.

Una rebaja

No obstante, la sentencia sí da la razón al club que disputa la Liga francesa en relación a que su tributación en España debería reducirse un 5%, al haber obtenido una prueba de que el equipo del millonario ruso Rybolovlev no ingresó de forma íntegra los 75 millones pagados por el club presidido por Florentino Pérez.

Este cambio de criterio, que permite una rebaja del 5% en el pago a Hacienda, algo que según los cálculos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA serían alrededor de 300.000 euros, se produce después de que el director de Administración y Finanzas del Real Madrid emitiera un certificado en el que informaba a los magistrados de que el club blanco no había transferido a la Association Sportive Monaco FC SA "3.750.000 euros en concepto de contribución de solidaridad".

"El importe efectivamente transferido por el Real Madrid Club de Fútbol a esa entidad como consecuencia del contrato de 21 de julio de 2014 relativo a James Rodríguez fue de 71.250.000 euros que, junto con el importe de la Contribución de Solidaridad del Contrato, arrojan un total de 75.000.000 pactados en dicho contrato", especifica el documento, presentado por la AS Mónaco en la Audiencia Nacional.