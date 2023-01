El FC Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid para recuperar el liderato en solitario de LaLiga Santander tras imponerse este domingo al Atlético de Madrid gracias a un gol de Ousmane Dembélé. Los azulgranas lograron adelantarse y resistir la presión para arrebatar tres puntos a un bloque colchonero que se coloca en quinta posición.

Elche-Celta de Vigo (0-1)

Un gol de Iago Aspas en los primeros compases del partido permitió al Celta sumar los tres puntos en juego en el Martínez Valero (0-1) y romper la mala racha del equipo vigués, a la par que deja más hundido a un Elche que sigue sin ganar en LaLiga Santander.

Valencia - Cádiz (0-1)

El Cádiz superó este viernes al Valencia con un gol de Rubén Alcaraz (0-1) a los nueve minutos de partido con el que logró anular a un rival que, pese a tener la posesión, no dominó y se mostró perdido la mayor parte del duelo excepto en los últimos veinte minutos, en los que asedió sin éxito a su adversario.

Villarreal-Real Madrid (2-1)

El sentido común y el fútbol no siempre discurren por la misma senda. A veces para bien, piensa este Villarreal que antes del Mundial sentenciaba a Quique Setién días después de sentarle en su banquillo y que ahora se relame tras el partidazo que le valió este sábado la victoria frente al Real Madrid. A veces para mal, piensa cualquier aficionado al fútbol, tras contemplar dos penaltis por mano (uno por equipo) que no entran en ninguna cabeza, pero sí en el reglamento. Y a veces no se sabe si para bien o para mal, pues llena de extrañeza contemplar al Real Madrid, símbolo del fútbol español como ninguno otro, sin un solo español en el once.

RCD Mallorca-Valladolid (1-0)

Abdón, que salió en el minuto 84, dio la victoria al Mallorca ante el Valladolid (1-0) con un remate de cabeza tras una falta que puso en juego Kang In Lee, fruto de una acción innecesaria de Kenedy, en el tiempo añadido (m.93).

RCD Espanyol-Girona (2-2)

El Girona frustró en el minuto 85, con el 2-2 de Yangel Herrera, la victoria en el RCDE Stadium del Espanyol, que consiguió remontar con los tantos de Puado y Joselu en la segunda mitad el gol de Toni Villa a la media hora del choque.

Almería-Real Sociedad (0-2)

Un gol del incombustible David Silva, el día de su 37 cumpleaños, y otro del noruego Alexander Sörloth en solo cinco minutos, en el 47 y en el 52, dieron el triunfo a una imperial Real Sociedad (0-2) en Almería, como premio al excelente partido de un conjunto donostiarra que se afianza como tercero en puestos de 'Champions' y que frena a un impotente cuadro almeriense.

Rayo Vallecano - Betis (1-2)

Dos goles en la primera parte, uno de Iván Balliu en propia puerta tras un fallo defensivo y otro del brasileño Luiz Henrique, permitieron al Betis llevarse los tres puntos de Vallecas y asentarse en puestos europeos amargando el regreso de Raúl De Tomás, que disputó los primeros minutos de la temporada con el Rayo.

Sevilla-Getafe (2-1)

El Sevilla ganó por 2-1 al Getafe gracias a los goles del argentino Marcos Acuña y de Rafa Mir, casi al final del primer y del segundo tiempo, y sale del descenso con su primer triunfo en su estadio en Liga ante un rival directo por la permanencia, que nunca se rindió y al que le faltó puntería a pesar de que Borja Mayoral acortó distancias a 3 minutos de la conclusión.

Atlético de Madrid-Barcelona (0-1)

El Barça más 'cholista', pura ironía, vino a surgir en el Civitas Metropolitano, el templo donde ese adjetivo es (fue) religión. Golpear una sola vez y resistir fue la receta del líder de LaLiga para devolver al Atlético a la tétrica senda de derrotas que le persiguió antes del Mundial y, de paso, para aprovechar la derrota del Real Madrid en Villarreal y volverse a situar en solitario en la cabeza de la clasificación, con tres puntos de renta sobre el vigente campeón.