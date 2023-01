Antequera CF: el equipo más en forma de toda la Segunda Federación

El sueño del ascenso va viento en popa para el Antequera CF. El conjunto entrenado por Abel Segovia cerró la primera vuelta de la liga regular con un contundente triunfo a domicilio frente al filial del Cádiz (0-3), lo que le supone llegar al ecuador del campeonato con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y como el mejor equipo de todos los que compiten en Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español.

El cuadro antequerano ha completado una primera vuelta espectacular, con 13 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. Es decir, 42 puntos de 51 posibles. Una vuelta increíble en la que solo han dejado escapar 9 puntos y tan solo han concedido 13 goles en 17 partidos, mientras que han anotado 35, más de dos por choque.

El buen hacer de los de Abel Segovia es tal que han abierto un hueco importante con sus perseguidores de cara al segundo tramo de competición. El Antequera lidera el Grupo IV de Segunda RFEF con 42 puntos, 10 más que el segundo clasificado, el Recreativo de Huelva (32). La zona de puestos de play off la completan el Atlético Sanluqueño (29), el Yeclano Deportivo (28) y el Mar Menor, quinto con 25 puntos, 17 menos que los costasoleños. Hay que recordar que en esta categoría el que termine la fase regular como primer clasificado en cada grupo ascenderá de manera directa, sin necesidad de pasar por la tortura del play off de ascenso.

Así las cosas, y sabiendo que todavía quedan otras 17 jornadas por delante, el cuadro antequerano es consciente que tiene todo de cara para jugar el próximo año en Primera RFEF, aunque debe completar la faena en la segunda vuelta.

El Antequera no solo es el mejor de su grupo, si no que es el club más en forma de toda la categoría. No hay ningún equipo en los otros cuatro grupos que haya conseguido mejorar sus registros. El Grupo I lo lidera el Arenteiro con 35 puntos (un partido menos); el Grupo II lo comanda el Sestao River, con 38; en el Grupo III manda el Teruel, con 36 puntos; y el Grupo V está encabezado por la UD Mellilla, con 37. Estos equipos, más el Antequera, serían los que ascenderían de forma directa a la Primera RFEF si la liga regular concluyera así.

Además, los de Abel Segovia están entre los mejores equipos de la temporada, hasta la fecha, en todo el fútbol español. Sus números están a la altura, por ejemplo, del Barcelona, que suma 41 puntos en 16 jornadas en LaLiga Santander. O también de líderes de grupos de Tercera RFEF, como el Barakaldo, con 42 puntos en 16 partidos; el CE Europa, también con 42 puntos tras 17 encuentros; o el CD Ursaria y el Arandina, con 40 después de 16 enfrentamientos.

El Antequera ya tiene la mitad del trabajo hecho, pero no debe relajarse. Estas divisiones son duras y traicioneras. Eso sí, si los blanquiverdes mantienen este nivel hasta final de curso, a buen seguro podrán decir que el año próximo competirán en Primera RFEF.