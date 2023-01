Francis Tomé: "Es una gran motivación entrenar al CAB Estepona"

Francis Tomé ya está al mando del CAB Estepona de la Liga Femenina Challenge. El técnico malagueño llega al equipo esteponero por lo que resta de temporada, pero con margen abierto para ampliar más tiempo la relación contractual entre ambos.

Tomé, que estaba sin trabajo desde el pasado mes de abril, cuando abandonó el banquillo del Tizona de Burgos de la Liga LEB Plata, se muestra muy ilusionado con este nuevo proyecto. "Es un reto muy bonito para mí. Llevaba tiempo sin entrenar y este es un equipo con mucha proyección. Tras el Unicaja, es el club de la provincia con más expectativas. Y en categoría femenina, el que más", reconoció.

Para Tomé, será su segunda experiencia en el básket femenino, tras su etapa en el Asisa Alhaurín de la Torre, club al que logró ascender desde Primera Nacional hasta la Liga Femenina 2. "Estoy contento por volver a entrenar chicas porque mi primera experiencia fue muy positiva, las dos temporadas que estuve en Alhaurín. Y además Estepona es el mejor proyecto de toda la zona sur de España".

El CAB Estepona es actualmente décimo en la clasificación, con un balance de 8 victorias y 10 derrotas, tras 18 jornadas. El técnico malagueño asegura que los rectores del club no le han puesto ningún objetivo deportivo para este esprint final liguero. "No me han marcado ningún objetivo. La idea es jugar bien al baloncesto, competir y crecer como equipo. Mi ilusión personal sí es el intentar llegar al play off, pero sé que es muy complicado", apuntó.

Tomé conoce perfectamente a la plantilla esteponera, aunque lamenta que ya no esté en la misma Gema García, que hace poco más de una semana anunció su retirada. "Es una pena que no esté Gema con nosotros. Lástima no haber llegado yo un poco antes, porque creo que la habría convencido para al menos terminar la temporada con el equipo. Le deseo lo mejor, pero lamento que no esté aquí".

El CAB Estepona es un club en el que a los entrenadores les cuesta tener arraigo en su banquillo, algo que para Tomé no es importante y asume con cierta lógica. "Estepona es un club de cantera que quiere que sus jugadoras que destacan en categorías inferiores estén cerca del primer equipo. Esto no es fácil. En el deporte si las cosas no van bien ya se sabe que el primero en salir es el entrenador. La motivación que me han transmitido es la de estar estos tres meses de lo que resta de temporada y luego seguir si las dos partes estamos contentas. Y con esa ilusión estoy en el club".

El debut de Tomé en el banquillo esteponero será especialmente duro. Y es que el CAB Estepona Jardín Costa del Sol viaja este fin de semana hasta Galicia para medirse al Baxi Ferrol, líder de la categoría, con un espectacular balance de 15-3 en la clasificación.