El entrenador del Balonmano Costa del Sol, Suso Gallardo, destacó el esfuerzo de sus jugadores en la derrota ante el Bera Bera en Carranque (23-25). "Le hemos jugado de tú a tú al mejor equipo de la Liga. Es un rival que si para colmo estaba potente ha fichado a dos jugadoras más en invierno, por si acaso le faltaban efectivas", alegó.

Aludió a que sus jugadores han luchado hasta el final y a que el acierto de cara a la portería contraria "ha marcado el devenir del partido". Así expresó que se han sucedido hasta siete u ocho ocasiones: "Al final hemos perdido de dos. Ellas esos lanzamientos no los han fallado y ahí ha estado la clave del partido".

Acerca de que espera el Rocasa, Gallardo ha insistido en que aún queda mucho por disputar: "El calendario no perdona. Es cierto que venimos de dos derrotas, pero esta última no tiene nada que ver con la de Guardés. La imagen es totalmetne distinta. Si jugásemos igual todos los partidos no perderíamos más". Así alega que estos dos choques que se han saldado con sendos traspiés tienen que servir para aprender: "Los títulos no se celebran en enero, no se deciden hasta abril o mayo".