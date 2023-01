"Quiero aclarar lo que dije y que se malinterpretó. Quizá no estuve contundente y es importante que me explique en un tema escabroso en el que obvié a la víctima". Xavi Hernández, técnico del Barça, aprovechó el inicio de la conferencia de prensa tras la victoria ante el Getafe para pedir disculpas tras haber salido en defensa de Dani Alves, exjugador azulgrana, que se encuentra en prisión preventiva acusado de violación.

Xavi quiso ser contundente en la condena de cualquier agresión sexual, lo que no hizo el sábado, con un comentario sobre el futbolista que provocó una reacción de protesta en las redes sociales y otros canales de comunicación. "Todos hemos de condenar estos actos, lo haya hecho Dani o cualquier persona. No estuve afortunado y pido disculpa a las víctimas de violencia de genero y de violaciones", indicó el técnico del Barça.

"Me sorprende y lamento que lo haya hecho Dani pero mi apoyo es a la víctima. No estuve afortunado y pido disculpas. No he pasado un día muy agradable porque mi voz es importante y formo parte del club más grande de la historia. No estuve contundente en mis palabras y lo siento de verdad". De este modo, el técnico intentó cerrar la polémica antes de comentar los aspectos deportivos del partido de este domingo en el Camp Nou.