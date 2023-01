Cuando el Atlético cruza La Castellana, el corazón de los rojiblancos se desboca y late al galope conscientes de que entran en territorio comanche. De entre todos los indios que salivan ante una nueva oportunidad de clavar la bandera rojiblanca en suelo madridista, destaca la figura de un portugués de larga caballera y natural de Montijo, pequeña localidad de la periferia lisboeta.

Paulo Jorge dos Santos Futre afronta cada visita atlética al Bernabéu con un entusiasmo incombustible: "Para el Atlético es una auténtica final, un partido que le puede hacer afrontar el resto de la temporada mucho mejor. Creo que podemos ganar como en 2013. Aquel momento fue increíble. Pasó algo muy grande, fue una locura. Firmaba ahora mismo sufrir todo el partido y ganar en la prórroga en el Bernabéu", advierte el delantero.

Otra "final" en el Bernabéu

Su némesis, el hombre con el que libró batallas titánicas sobre el césped del coliseo blanco, el portero Paco Buyo, coincide en la apreciación de Futre: "Para ellos es una final. Después de la eliminación en Champions, Simeone lo fía todo a la Copa. Es el objetivo y lo ha confirmado con hechos. Ante el Arenteiro sacó un once plagado de titulares. Van con todo a por la Copa y con este formato a un partido, que me gusta porque le da más emoción, el derbi del Bernabéu va a ser una auténtica final".

También hay consenso a la hora de analizar el momento en que llegan los de Ancelotti y los de Simeone. Un diagnóstico que resalta la mejora de ambos en los últimos compromisos. Para Futre, "este Atlético no tiene nada que ver con el que perdió con el Barcelona. Llega mejor anímicamente tras el 3-0 ante el Valladolid".

Buyo también advierte la mejora de un Madrid "que ha pasado por un momento de dudas tras el regreso del Mundial. Pero físicamente ha mejorado y eso le ha vuelto a dar consistencia. La segunda parte en Villarreal, en Copa, y el partido de San Mamés han disipado las dudas". El portero de Betanzos sostiene que "el Atlético atraviesa por un momento de incertidumbre. La eliminación en Champions les dejó tocados y su fútbol no acaba de ser lo convincente que se espera de su plantilla. Parece que los últimos partidos le han dado confianza".

A Futre hay algo que le preocupa más: "El Real Madrid parece que no está bien, pero siempre tiene el factor suerte a su favor. Hay una diosa Fortuna para el Madrid y otra para todos los demás. Es una ventaja que siempre está con ellos. Esperemos que cambie después de tantos años. La pasada temporada lo volvimos a ver con aquellos dos goles en un minuto de Rodrygo al City".

Buyo no tiene claro por qué mediocampo apostará Ancelotti para el derbi: "Carlo está en el día a día del equipo y veremos qué elige al final. La ventaja que tiene ahora es que puede alinear dos centros del campo radicalmente diferentes. Creo que Kroos o Modric estarán, seguro que al menos uno de ellos aparecerá en el once ante el Atlético".

El rojiblanco considera a Carletto "un caballero que ha sabido domar los egos de un gran equipo como el Madrid". Y sobre Simeone hace una interesante reflexión: "Cholo es un mito por todo lo que ha hecho en este club durante tanto tiempo. Por supuesto que le puedes criticar tras una derrota, pero 48 horas después, cuando se te pasa el enfado, no puedes criticarle porque no hay un entrenador que haya hecho tanto por un club como él con este Atlético. Hay que agradecerle todo lo que ha conseguido. Y ese mensaje debe calar entre los jóvenes, que se han acostumbrado al caviar y no siempre ha sido así. Nuestra historia ha cambiado con el Cholo. Cuando fichó, dije que podía ser nuestro Ferguson y se está cumpliendo".

Buenos recuerdos

En el aspecto personal, los dos tienen grandes recuerdos de sus participaciones en los derbis entre merengues y colchoneros. Buyo presume de "acumular un balance muy bueno contra ellos. Tengo cariño a los derbis porque gané muchos partidos contra el Atlético. Para todos los rivales, el partido contra el Real Madrid es el partido del año, así que no puedes bajar el nivel de exigencia. Y para el Atlético, más aún porque somos el rival al que más ganas tienen siempre".

La memoria del portugués se dispara al recordar los duelos con los madridistas. "El Santiago Bernabéu siempre se me daba bien. Gané la final de la Copa del Rey, goleamos en derbis allí… Lo que sentí en el campo del Madrid no lo sentí en ningún lugar. Me ponía mucho sentir el miedo del Bernabéu cuando tenía el balón. Y también notaba el alivio de todo el estadio cuando la perdía... Es un privilegio para un jugador poder cambiar el estado de ánimo de una afición, y más si es la contraria. Sentirme el enemigo número 1 de los merengues me estimulaba". Futre concluye incidiendo en que «ganar aquella Copa del Rey en el Bernabéu (la del 91), fue para mi como ganar la Champions, la felicidad extrema".

A la hora de pronunciarse sobre el pronóstico para el derbi copero de este jueves, los dos tiran para casa. Aunque Buyo advierte que "el Atlético siempre es un equipo difícil. El estilo de Simeone, guste más o menos, les hace competir bien y más en los partidos ante el Real Madrid. Para ellos es el partido más importante siempre y se nota en el campo. Es un gran equipo y siempre es un rival que exige mucho al Madrid".

Futre, que lamenta "la importante ausencia de un Marcos Llorente que estaba empezando a parecerse al que deslumbró a todos», tiene claro que "para el Atlético esta Copa es el objetivo innegociable para salvar la temporada. Los equipos grandes siempre arrancan tratando de ganar Liga y Copa. Yo firmaba esta temporada ganar la Copa y entrar en plazas de Champions. Sería un buen bagaje pese a todo".

Muchos aficionados ‘colchoneros’ argumentan su optimismo en que "el Atlético es un equipo copero". Pero esa circunstancia coyuntural no cuenta para Paco Buyo, al que poco importa que el duelo sea de una u otra competición, "porque cuando se trata de un derbi, a nivel competitivo no tiene importancia si se juega en Copa, Liga o Champions. Es un Real Madrid-Atlético, con todo lo que conlleva. Y los jugadores saben perfectamente lo que significa para el club y para sus aficionados. Los derbis nunca decepcionan y seguro de que este tampoco lo hará. Hay mucho en juego y a los dos les puede servir como estímulo de cara a lo que resta de temporada".

Por una vez, y sin que sirva de precedente, Buyo y Futre piensan igual: "Este derbi puede marcar lo que resta de la temporada. Será un partidazo".