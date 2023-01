El UMA Antequera regresa a 'su' Copa del Rey ante el Levante UD

La Copa del Rey vuelve a aparecer en el calendario del BeSoccer CD UMA Antequera como el mejor bálsamo para curar las heridas del campeonato liguero. Las dos últimas derrotas, con Osasuna Magna (3-1) y ElPozo (0-3), le obliga a centrar toda la atención en el duelo de octavos de final de este miércoles 25 de enero, a las 20.00 horas, en el Pabellón Municipal de Paterna ante el Levante UD FS. Este trofeo llena de ilusión a un vestuario muy conocedor de lo que implica ir avanzando rondas. La condición de campeón y defensor del título se convierte en otro aliciente más para darlo todo en la cancha e ir a por una victoria con la que sellar el pase a la siguiente eliminatoria en la que estarán solo los ocho mejores.

Levante UD FS cuenta con la experiencia de jugadores habituados a luchar por cosas importantes y que buscan reivindicarse ante su público tras una racha negativa de marcadores en la máxima categoría. Un club que hace dos campañas alcanzó la final del play off por el título en Primera División y que el curso pasado disputó la UEFA Champions League. El reciente nombramiento de Carlos Márquez, como nuevo entrenador, espera ser un acicate con el que hacer brillar a una plantilla con nombres de la talla de Rafa Usín, Pedro Toro, Tolrà, Roger o Fede. En el envite de la 1ª vuelta de Liga, los guerreros universitarios sufrieron para doblegar a este contrincante. Pasaron de un 4-0 en la primera mitad a un 4-3 en la segunda.

El conjunto antequerano se ha concienciado al máximo para la condición física de todos sus efectivos y, de esta forma, estar preparado para la acción. «Una competición que nos ilusiona muchísimo y, más aún, con lo vivido el año pasado. Siempre la hemos respetado. Enfrente vamos a tener a Levante que tiene un plantel espectacular. En Liga le está costando ganar y a nosotros últimamente también. Un encuentro en el que los pequeños detalles van a marcar la diferencia para un lado u otro», expuso el preparador.

El técnico advierte de que no es bueno mirar solo a los resultados recientes de su adversario. «El hecho de que no esté bien en Liga, no significa que no esté jugando a buen nivel. Está en puestos de descenso, pero la diferencia con nosotros es de seis puntos y eso en un par de jornadas se recupera. Como no nos tomemos el partido con la máxima intensidad, no vamos a tener ninguna opción. El equipo está avisado y es una competición que nos gusta mucho».

La posibilidad de acceder a cuartos de final, por tercera vez consecutiva, se puede convertir en otra muestra más de la ambición de la formación antequerana. «Queremos traernos algo positivo. Necesitamos un buen resultado y es un torneo que te puede dar mucho. Lo comprobamos el año pasado. Debemos tomarnos el choque en Paterna como si fuese una final, sabiendo de la dificultad que tiene y con máximo respeto a un rival con grandes jugadores. Nos tiene que servir para el partido de Liga con Cartagena», concretó Tete.