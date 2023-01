Paula Ruiz (Málaga, 16 de febrero de 1999) dice "basta". A pesar de su insultante juventud y después de pasar por varios estados de ánimo en el último año y medios, la nadadora malagueña ha decidido dejar la competición de manera definitiva. A través de sus redes sociales lo ha anunciado este sábado, después de madurar la idea durante las últimas semanas.

Su retirada es la de una de las deportistas malagueñas y andaluzas más importantes de los últimos tiempos. Paula Ruiz Bravo se convirtió en los Juegos de Tokio 2020, a sus 22 años, por ejemplo, en el primer nadador andaluz, ya sea hombre o mujer, en competir en una cita olímpica en la especialidad de aguas abiertas, sumando así otro hito remarcable en una trayectoria que contempla dos títulos mundiales en categoría júnior y otro europeo infantil.

Nacida en Málaga capital, empezó a practicar la natación en Torremolinos, aunque pronto fichó por el prestigioso RC Mediterráneo. Con apenas 14 años ya se proclamó subcampeona de los 400 libre en el FOJE (Festival Olímpico de la Juventud Europea) celebrado en Utrecht (Países Bajos) en el año 2013 y un año después, campeona europea en categoría infantil en los 5 kilómetros en aguas abiertas en Zagreb (Croacia). Tanto en 2014 como en 2015 compitió en el Campeonato de Europa juvenil, todavía en piscina, con estos resultados: 5.ª en 1.500 libre, 6.ª en 800 libre y 7.ª en 400 libre en Dordrecht (Países Bajos) 2014; y 6.ª en 1.500 libre y relevo 4×200 y 8.ª en 400 libre en Bakú (Azerbaiyán) 2015.

En 2016, militando ya en el CN Mairena del Aljarafe, le llegó otro gran éxito cual fue la medalla de oro en el Campeonato de Europa juvenil de aguas abiertas celebrado en Hoorn (Países Bajos), en la distancia de 7,5 kilómetros. Un hito que repitió dos años más tarde (2018) en el Mundial junior de Eliat (Israel), ya sobre 10 kilómetros. No obstante, en 2017 ya había debutado en la categoría absoluta, participando en el Mundial de Budapest (Hungría) con la 13.ª plaza en los 5 km y la 18.ª en los 10 km. En 2018 fue 10ª en el Europeo de Glasgow (Reino Unido) en los 10 km, además de 7.ª por equipos mixtos. Y en 2019, de nuevo 13.ª en los 5 km, 24.ª en los 10 km y 12.ª por equipos mixtos en el Mundial celebrado en Gwangju (Corea del Sur).

En estos años ha ido acumulando actuaciones en pruebas de la Copa del Mundo FINA de aguas abiertas, siempre en la distancia de 10 kilómetros: 32.ª en Emiratos Árabes Unidos, 9.ª en China y 16.ª en Hong Kong (2017), 26.ª en Qatar (2018), 19.ª en Qatar y 6.ª en Canadá (2019), 16.ª en Qatar (2020) y 13.ª en Qatar (2021). En el año 2020, por cierto, amén de sufrir los rigores de la pandemia sanitaria que apenas le dejaron competir, regresó a su Málaga natal al fichar por el CDN Inacua con vistas a conseguir su billete para los Juegos de Tokio.

La nadadora malagueña, entrenada por Xavi Casademont, enfiló su objetivo con brío en el año 2021: en mayo rozó las medallas en el Europeo de Budapest (4.ª) y un mes después alcanzó su meta al clasificarse 2.ª en el Preolímpico celebrado en Setúbal (Portugal), solo por detrás de la húngara Anna Olasz y por delante de la también malagueña María Valdés, que acabó 6.ª aunque sin premio olímpico, reservado para una sola representante de cada país.

Paula fue la encargada de defender el pabellón español en los aplazados Juegos de Tokio. Se lanzó a las aguas del Parque Marino de Odaiba, en la bahía de Tokio, para participar en la prueba de 10 kilómetros, clasificándose en el puesto 16 con un tiempo de 2:03:17, a 3 minutos, 46 segundos y 8 décimas de la vencedora, la brasileña Ana Marcela Cunha (1:59:30).

Paula se ha despedido a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo a todos los que la han ayudado: "Quiero comunicaros que empiezo un nuevo camino alejada del deporte de alto nivel. Muchos sois los que me habéis preguntado durante este tiempo, la verdad es que no os podía decir nada, porque ni yo lo sabía...

Después de intentar entrenar fuera de España y no encontrar el apoyo necesario por parte de la RFEN, lo he pensado mucho y finalmente esta es mi decisión. Desde mi primera clasificación con 12 años, hasta la última para los Juegos Olímpicos Tokio'20-21, siempre he cumplido rigurosamente con los criterios de selección, en cada campeonato donde he acudido, año tras año. No me quiero quedar con mal sabor de boca, porque no sería justo, he sido muy afortunada por tener en mi camino gente maravillosa, que llevo conmigo y por todo lo que me ha aportado este deporte.

Empiezo dando las gracias a todos aquellos que en algún momento estuvisteis en mi equipo, donde yo también formé parte del vuestro, patrocinadores, clubes, técnicos... vosotros sabéis quienes sois. El deportista individual tiene que formar un equipo de trabajo, en el cual se crean vínculos muy intensos, se crean familias, sin vosotros no hubiera sido posible. Empiezo contigo, Francisco Jaime Muñoz gracias por estar siempre a mi lado, pedazo de profesional, estaré siempre en deuda, no he conocido a una persona tan buena en mi vida. Eloy Cornejo Pérez puede que pasen meses sin hablarnos, pero siempre te tengo cerca, en mis recuerdos deportivos siempre estarás, hemos trabajado duro, las series con más intensidad las hice contigo, pero siempre sacando hueco para las risas. Gracias por todo. Emilio García León no me olvidaré nunca del apoyo humano que me diste en mi peor momento deportivo, yo sabía a la puerta que tocaba, un besazo, grande. Dar gracias al Club Náutico Sevilla por hacerlo posible, gran club. José Eduardo Hernández Fernández un grande de las Aguas Abiertas, siempre has tenido palabras de cariño hacia mi, gracias de verdad. Alfonso Wucherpfennig, todas las veces que has difundido mis resultados, entrevistas, convocatorias... Agradecerte el apoyo que das a este deporte, toda una vida dedicada a esto, mil gracias.

Gracias a mis compañeros de selección y de entrenamiento, por todos los momentos vividos, campeonatos, concentraciones, viajes, horas de aeropuerto, risas, llantos, enfados y un largo etc... no os nombro, porque me puedo saltar alguno y eso no me lo perdonaría, pero disculpadme que haga una mención especial a María de Valdés mi amiga y compañera, hemos pasado muchos momentos juntas, que nunca olvidaremos, te mando toda mi fuerza, lo tienes a la mano, tú puedes con esto y con más, haz lo tuyo #Paris2024.

Sólo me queda un deseo, ojalá algún día, este deporte tan mío, las Aguas Abiertas y sus deportistas, tengan su lugar dentro de la federación, siendo escuchados y valorados por los resultados que den ahí, como en cualquier otro deporte y profesión. En mi opinión, nada tiene que ver la piscina, con las aguas abiertas y así lo entienden en otros países, con mucha tradición en las Aguas Abiertas. Mis padres, mi hermana, y mi pareja, perdonadme por los momentos duros que habéis pasado, también hemos vivido juntos momentos inolvidables. No tengo forma de agradeceros lo que habéis hecho por mí. Toda mi carrera deportiva es gracias a vosotros".

Su deseo era seguir en el país transalpino para trabajar allí y seguir entrenando. Las reticencias de la Federación Española a esa decisión de la costasoleña han sido una de las claves para que Paula se haya cansado de pelear y haya tomado la decisión de dejarlo, que parece definitiva.