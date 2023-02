El Costa del Sol Málaga visita al Rocasa Gran Canaria en un partido crucial

Otra semana grande para el Costa del Sol Málaga, que visita este sábado (19:30, hora peninsular) a uno de los clásicos de la Liga Guerreras Iberdrola. Segundo contra cuarto, separados por dos puntos. Desafío de aúpa para las "panteras", que se miden al Rocasa Gran Canaria en las islas, uno de sus grandes rivales en estas últimas temporadas.

Hay ambición y convencimiento en las malagueñas para cambiar la dinámica de dos derrotas consecutivas. El triunfo es clave para no descolgarse de la zona alta, más teniendo en cuenta que es un rival directo. "Un partido ante el Rocasa siempre es especial, importante y complicadísimo, más allí en su campo. Necesitamos los puntos, sabemos que ya no podemos fallar más. Aunque podemos estar cerca de conseguir el play off, hay que intentar conseguir la mejor plaza posible para luego el factor campo. Hay que ir a por todas y traernos los dos puntos", asegura Suso Gallardo.

El entrenador pone en contexto el camino de ambos conjuntos. El Rocasa Gran Canaria perdió tres y empató uno de los últimos cinco duelos, además de caer eliminado de la EHF European League en este tramo. Todo ha acabado, entre otras cosas, con cambio en el banquillo. "Al final somos dos equipos que en los últimos años estamos peleando por todo, que llegamos a finales y ganamos títulos. Estamos llamados a estar ahí arriba y cuando pierdes uno o dos partidos parece que hay crisis, que algo va mal. Somos humanos, todo el mundo puede perder. Seguro que van a intentar ir a muerte, pero estamos trabajando bien y llevamos buena dinámica de entrenamientos y ojalá se vea reflejado en el partido", expone el técnico malagueño.

No estará Silvia Navarro, lesionada de larga duración, que fue sustituida por Lulu Guerra.Tampoco Sabina Jacobsen, que en la primera vuelta en Carranque (27-29 a favor de las isleñas) sí estuvo. En el capítulo de fichajes mencionar a la brasileña Jhennifer Lopes. "Espero un partido muy duro, es un equipo que físicamente es superior prácticamente a toda la liga. Tiene una grandísima envergadura y mucho peso, será un partido muy físico. A partir de ahí, creo que nosotras tenemos que defender bien, sobre todo su lanzamiento exterior, que siempre nos hace tanto daño; y tener paciencia en ataque para encontrar esos espacios que moviendo de lado a lado podremos conseguir", finaliza Gallardo. Un arduo reto para las panteras, que pueden y necesitan dar un golpe en la mesa en Gran Canaria.