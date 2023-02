1-3: El UMA Antequera cede en el Argüelles ante el Viña Albali

La batalla en el Argüelles se convirtió en una oportunidad para la escuadra local de seguir progresando en la categoría, avanzar mediante los tres puntos y mantener una distancia con la zona de peligro. El no haber ganado en el 2023 como local, sirvió de acicate para empezar concentrado e intenso en cada lance. Antes de iniciar esa trepidante pugna por el triunfo, Óscar se convirtió en el protagonista al recibir una camiseta conmemorativa por haber alcanzado los 100 partidos con la elástica verde en la máxima categoría del fútbol sala nacional. La recibió de manos de Eloy Cano, presidente del club; Pedro Montiel, presidente de honor; y de Manuel Luiggi Carrasco «Moli», el que fuera su entrenador y el culpable de descubrir su talento hace 11 campañas. Al igual que su compañero y amigo Miguel Conde, el nombre del ala de Cuevas del Becerro ocupa un lugar relevante en la historia de la entidad al más alto nivel.

Una vez empezó a rodar la pelota, los dos protagonistas trataron de imponer sus armas. El cuadro local quiso implantarse bien en la pista, defender con solidez y circular con criterio la pelota sin renunciar a ser rápido y a la posibilidad de disponer de transiciones vertiginosas hacia la meta defendida por Edu. El cancerbero portugués no tardó en intervenir en un tiro raso de Cobarro. En el otro lado, Conejo también tuvo que intervenir con acierto hasta que recibió el 0-1 en el minuto 5. Batería conectó con Matheus Preá que, de espaldas a la portería, le devolvió a su compañero el esférico con el toque justo para dejarlo en una magnífica posición para disparar. El ala zurdo brasileño no desaprovechó la asistencia de su compatriota y la mandó a guardar (0-1). Pablo Ordóñez, en una poderosa arrancada, intentó marcar el empate con un disparo exterior que despejó el guardameta.

De un posible 1-1 al 0-2. Lolo acertó con un lanzamiento exterior en una acción que partió desde un saque de banda. Conejo tenía delante muchos jugadores y no tuvo la opción de intervenir y evitar un segundo gol. Lejos de venirse abajo, el plantel antequerano siguió compitiendo con garra y dio ese necesario paso adelante para estar más cerca del área rival. Daniel Fernández, en el minuto 9, trazó un potentísimo envío al segundo palo donde se encontraba Miguel Conde en pugna con su defensor. El capitán estuvo ágil para colocar el pie y desviar el balón al fondo de las mallas (1-2). El público se metió todavía más en el envite y alentó a sus jugadores a ir a por la remontada. Las ofensivas se fueron sucediendo. Disparo de Pablo, ejecución de una falta indirecta con finalización de Miguel y zurdazo de Alvarito en una de sus conducciones llenas de potencia y calidad en las que va dejando atrás a los defensores que salen a su paso.

Antes del descanso y, con fuerzas muy parejas, Boyis volvió a establecer una ventaja de dos dianas favorables al cuadro vinatero. El cierre de Doña Mencía (Córdoba) subió el 1-3 al luminoso con un remate desde fuera del área con el que batió al portero. Conejo volvió a tener un compañero delante y, cuando este se quitó, se vio con el esférico encima y sin capacidad de reacción bajo palos. Esto reforzó el plan de partido marcado por David Ramos. A la vuelta del paso por los vestuarios y, con tiempo para que Tete animara y espoleara a sus guerreros, el comienzo de la segunda parte se tiñó de color verde. El control de la posesión se tradujo en peligro de cara a puerta. Daniel Fernández obligó a Edu a repeler con las manos un derechazo cruzado desde banda y, en un segundo esfuerzo, Cobarro no pudo acertar. A Barona la fortuna le fue esquiva. El 28 culminó una jugada colectiva con un disparo que rozó el palo.

El aluvión de ofensivas continuó con un lanzamiento exterior de Miguel que acabó en los pies de Dani Ramos en una segunda jugada. El ala ceutí no pudo dirigir la pelota a la red. Se resistió el marcador ajustado de 2-3 y Solano, superado el ecuador de la segunda mitad, estableció el 1-4 en una demostración de lo que es un pívot dominante de espaldas a portería. Recibió, aguantó el marcaje intenso de su defensor y se giró para fusilar la portería con su pierna izquierda. Tete, con el resultado en contra, decidió utilizar el ataque de cinco con la intención de encontrar una reacción en el tramo final del choque. Faltó acierto y no fue por no intentarlo. Barona tuvo un chut que mandó por encima del travesaño y, a continuación, Burrito sí fue capaz de firmar el 2-4 a pase de Davilillo. El 3-4 pudo llegar rápido en un remate de Cobarro al palo y con varios minutos aún por disputar.

Colocarse a un tanto de distancia pudo haber dado un plus extra de energía y motivación a la formación universitaria para pugnar, al menos, por un punto. Valdepeñas aguantó con un gran esfuerzo defensivo y Nano certificó el triunfo con el 2-5. El BeSoccer CD UMA Antequera volvió a mostrarse como un equipo aguerrido en su pista, pero que no pudo batir a un oponente que cuenta con una plantilla de las más fuertes de la categoría. El siguiente capítulo liguero tendrá que esperar dado que toda la atención se coloca en la histórica participación en la Copa del España con sede en Granada del 9 al 12 de febrero. El próximo jueves, a las 21.30 horas, se medirá en cuartos de final con Movistar Inter en el Palacio de los Deportes de esta ciudad andaluza.