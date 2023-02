El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, derrotó por 6-2, 4-6 y 6-2 al serbio Laslo Djere (57) en los octavos de final del Argentina Open, que marcó el inicio tardío de la temporada para el murciano. En la pista central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis completa, Alcaraz tuvo que apelar a su mejor tenis ante un público argentino que lo ovacionó durante las dos horas y un minuto que se prolongó el juego. Tras 107 días de su última presentación oficial en los cuartos de final del Masters 1000 de París, el tenista de 19 años y ex número uno del mundo tuvo altibajos sobre la arcilla de la emblemática pista porteña.

Con seis títulos en su cosecha personal (2021 en Umag y 2022 en Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami, Barcelona, Masters 1000 de Madrid y Us Open), Alcaraz llega a Buenos Aires no solo con el objetivo de iniciar su actual temporada sino conquistar el certamen argentino.

En la primera manga, Alcaraz desplegó todos sus golpes y se adjudicó en 30 minutos el triunfo por un cómodo 6-2. Con molestias musculares de Djere el partido parecía tener un rápido final, pero el nacido en Senta se rehabilitó y ante un errático número dos del mundo se quedó con el segundo set por un ajustado 6-4. En la tercera manga, y en disputa constante durante todo el partido con el juez principal ecuatoriano Jimmy Pinoargote, el español recuperó la soltura de sus golpes y termino imponiéndose por un 6-2 final para su festejo a puño apretado.

El rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final será el también serbio Dusan Lajovic (90), que en la calurosa jornada porteña se impuso ante el local Camilo Ugo Carabelli (127) por 6-3 y 6-1 en una hora y 41 minutos de juego.

En la jornada vespertina, en tanto, el argentino Tomás Etcheverry (82) derrotó al español Roberto Carballes Baena (76) por 4-6, 6-1 y 6-2 en un duelo que se extendió durante dos horas y 33 minutos. Etcheverry en cuartos de final tendrá como rival al británico Cameron Norrie (12), segundo favorito del torneo que, en un maratónico partido de tres horas, venció al local Facundo Díaz Acosta (191) por 4-6, 7-5 y 7-6(6).

La jornada de jueves, que completará los octavos de final del torneo, tendrá la siguiente programación: el austríaco Dominic Thiem (99) ante el peruano Juan Pablo Varillas (101), el local Francisco Cerúndolo (30) contra el español Jaume Munar (67), el italiano Lorenzo Musetti (20) frente al argentino Pedro Cachín (68) y el anfitrión Diego Schwartzman (32) con el también español Bernabé Zapata MIralles (74).

El Abierto de Argentina se transformó en el escenario que marcó el regreso a las pistas del español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, tras la lesión que sufrió en los primeros días del año y que postergó el inicio de su temporada 2023. El murciano de 19 años, ganador de cinco títulos el año pasado, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, llegó a la capital argentina acompañado por Antonio Martínez Cascales, que ejercerá de entrenador tanto en este Open 250 argentino como también en el Río Open, un 500 en el que defenderá el título.

El certamen argentino tiene como máximos ganadores al argentino Guillermo Vilas, con ocho coronas, escoltado por los españoles Carlos Moya y David Ferrer, con tres cada uno. Entre sus campeones más destacados figuran el checo Ivan Lendl (1981), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), Thiem (2016 y 2018) y el noruego Casper Ruud (2020 y 2022), junto con los locales Guillermo Coria (2000 y 2004), Gastón Gaudio (2007), David Nalbandian (2008) y Diego Schwartzman (2021). La última edición registró uno de los momentos más emocionantes del tenis argentino con la retirada definitiva de Juan Martín Del Potro, que cayó en primera ronda ante su compatriota Federico Delbonis por 1-6 y 3-6.

Alcaraz: “La vuelta no es fácil y queda margen por mejorar"

Tras su victoria, Alcaraz sostuvo que “que le queda mucho margen por mejorar” pero que “estuvo bien” para su primer encuentro de la temporada tras un parón de cuatro meses. “La verdad es que para mí es un placer estar en Argentina. Me esperaba cariño, pero no tanto y me he sentido como en casa. Se agradece y me ha ayudado mucho tener este ambiente”, expresó el murciano de 19 años en conferencia de prensa.

“La vuelta a la competencia no es fácil. Voy a cada torneo con el objetivo de ganarlo. Mi primer partido del año después de cuatro año ha sido un gran partido pero lejos de mi nivel habitual. Más allá de los golpes ha habido varios momentos que no he sabido cómo gestionarlo. Y eso te lo da la competición que te ayuda a saber manejarlo de ciertas maneras. El ritmo entre puntos te lo da haber jugado varios partidos y eso es lo que me falta”, analizó el actual número dos del mundo. “Me he sentido muy bien. He jugado a un buen nivel pero tengo mucho margen de mejora. La única forma de mejorar es ir jugando partidos. Poco a poco irá mejor. Jugar enfrente de leyendas como Gabriela Sabatini es un orgullo”, añadió el tenista que tiene cinco títulos en su palmarés y que por primera vez disputa el ATP 250 de Buenos Aires.

“Tenía ganas de jugar este torneo. Aunque pase a ser 500 dependerá del calendario del año pasado, porque está muy pegado a Australia. Me está encantando esta experiencia para ver si puedo repetirlo, pero, de momento, me estoy sintiendo a gusto”, sostuvo Alcaraz, que en cuartos de final el viernes se medirá con el también serbio Dusan Lajovic (90). “Desde el primer entrenamiento estoy sintiendo el cariño de la gente en todos lados. Da gusto que a tantos kilómetros de tu hogar te sientas como en casa, es espectacular”, completó el último campeón del US Open, que por lesión no estuvo presente en el Abierto de Australia.