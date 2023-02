El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que han hecho "un aislamiento gaditano", en relación al partido de este domingo ante el Cádiz, y no han hablado en la plantilla del escándalo generado por el pago por asesoramiento del club catalán al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, aunque ha reconocido que alguno ha hecho "alguna bromita".

"Hemos hablado y hemos visto un vídeo del Cádiz, todo del Cádiz. Hemos hecho un aislamiento gaditano", bromeó en rueda de prensa. "Se trata de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. Nos centramos en nuestro trabajo y en competir. No lo hemos tratado, de verdad, no lo hemos ni hablado", añadió.

Así, llamó a centrarse en LaLiga Santander y en su próximo rival. "Esperamos un rival más defensivo, más de juego directo, de segundo balón, de centros desde las bandas, de jugadores que crean mucho desequilibrio... Un fútbol más directo. Me imagino un Cádiz con un bloque medio-bajo, el típico partido de casa en el que debemos hacernos dueños de la pelota. Tenemos que hacer un partido muy bueno porque el Cádiz defiende muy bien, tenemos el recuerdo del año pasado, perdiendo en casa. En los últimos años nos ha costado mucho. Son tres puntos muy importantes", afirmó, recordando que se tienen "que ganar" LaLiga. "Quedan muchísimas jornadas, depende de nosotros y hay que ir a por ella", afirmó.

Además, el técnico catalán adelantó que realizará rotaciones, aunque estas no tendrán que ver con el empate del jueves ante el Manchester United en la Liga Europa (2-2) sino con la fatiga de sus futbolistas. "Independientemente de si hubiésemos ganado, perdido o empatado, hubiésemos hecho rotaciones. Hay fatiga, cansancio, molestias, son muchos partidos en muy poco espacio de tiempo y tenemos que hacer rotaciones. Es momento de rotar la plantilla", aventuró.

"Mañana pueden pasar muchas cosas. Es un partido, luego el otro... no pensamos en más allá. Hay que adaptarse. Cuando acabe el partido de mañana, ya pensaremos en el jueves", explicó respecto al duelo de vuelta ante los 'red devils'.

Xavi, que desveló que recupera a Sergio Busquets, también adelantó que Eric Garcia ocupará el lugar del sancionado Ronald Araujo en el centro de la defensa. "Se merece jugar. Estoy siendo injusto con Eric, porque tiene la competencia que tiene, y cuando ha jugado ha estado a un nivel muy alto. Está preparado; entrena bien, nunca se queja, siempre está con una sonrisa y positivo. Es una maravilla entrenar a Eric. Se merece más minutos", indicó.

Todo en un encuentro en el que no podrá contar con el lesionado Pedri. "Siempre es una desgracia tener bajas, y además Pedri es un jugador muy importante para el equipo. Es vital para nuestro estilo de juego, marca diferencias, tiene un 'tempo' extraordinario dentro del centro del campo, nos genera cosas en ataque, nos da fluidez en el juego... Perdemos un futbolista importantísimo en nuestro esquema, pero tenemos alternativas. Es momento de dar la alternativa a otra gente y que coja más confianza y más minutos. Habrá momentos para todos, tienen que estar preparados. Con las bajas por lesión o por acumulación de minutos la gente tiene que estar preparada y esperemos que no pase lo del año pasado y no lo echemos tanto de menos", señaló.

El preparador culé aseguró también que es "pronto" para volver a contar con Ousmane Dembélé, que "tiene que escuchar a su cuerpo" para saber cuándo regresará, y afirmó que Ferran Torres "necesita confianza". "Cuando un jugador está en proceso de más baja forma de lo normal, que no tiene el rendimiento que todos esperan, necesita confianza. Nosotros confiamos mucho en él, tengo una confianza extrema en todos", expuso.

También se rindió al trabajo de Raphinha. "Soy el que confía más en él, tengo plena confianza en él. Es un fichaje que pedimos nosotros. Sé de lo que es capaz, está marcando diferencias y es el máximo asistente del equipo. Está haciendo goles, se atreve en el uno contra uno, está rápido... Para mí, es un jugador extraordinario. Cuando había críticas yo tenía cero dudas. Triunfa y triunfará en el club, sin ninguna duda", insistió.

Por otra parte, aseguró que ve "muy bien" a Robert Lewandowski. "Yo lo veo muy bien, está en un momento de forma muy bueno. Sí que es verdad que antes estaba extraordinario y ahora parece que está en un momento bajo, pero no está mal. Trabaja para el equipo, presiona, aprieta... Quizás debemos jugar más con él. Insistimos a los jugadores que tenemos una punta de referencia brutal, un jugador 'top', que marca diferencia, cualquier pelota que va al área la hace buena. Es momento de jugar más con él", subrayó.

Por último, Xavi habló de su madurez como entrenador. "He madurado aquí sobre todo en rueda de prensa. He madurado en muchas cosas: en toma de decisiones, en estar más tranquilo en situaciones límite, en decirle a jugadores que no pueden seguir en el club... A veces, no es un trabajo agradable ni agradecido, pero estoy encantado y contento porque el proceso está siendo muy bueno", finalizó.