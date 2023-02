Vinicius volvió a ser protagonista otro partido más. En este caso por lo deportivo y por lo extradeportivo. El brasileño fue el jugador desequilibrante del Real Madrid en ataque durante los 90 minutos, pero también vivió momentos de alta tensión con los rivales, con la grada y con el árbitro del partido, Martínez Munuera.

Lo deportivo

El brasileño marcó dos goles que le fueron anulados por fuera de juego, desperdició tres mano a mano contra el portero rival Sergio Herrera y asistió a Valverde en el primer gol madridista. Vinicius fue el jugador diferencial del choque durante los 09 minutos. Cuando Carlo Ancelotti le planteó la posibilidad de ser sustituido para darle descanso de cara a Anfield, el brasileño fue muy claro con el técnico: “A mi no me cambies”. Y la apuesta le salió bien, porque siguió en el campo y fue quien generó la jugada del primer gol en el minuto 77 al entrar en el área y después de amagar con regatear a un rival sirvió a Valverde el gol que encauzaba la victoria visitante.

El técnico se deshacía en elogios con el jugador: “Vinicius es un jugador que siempre marca la diferencia. El partido que ha jugado hoy es sobresaliente porque en la segunda parte hemos sido más directos y ahí ha marcado la diferencia. Es extraordinario, no para de atacar, de regatear... Tiene una continuidad impresionante. Tiene una calidad física impresionante”.

Lo extradeportivo

Pero una vez más Vinicius fue protagonista en lo extradeportivo. Las tuvo tiesas con Moi Gómez, con el que se encaró tras un rifi rafe con el osasunista y acabó viendo la amarilla. Una jugada que hasta Ancelotti fue a protestar al árbitro sobre el césped en el descanso. El brasileño además encajó mal una decisión de Martínez Munuera, en la que no señaló falta sobre él y le dedicó un insulto al árbitro que se pudo leer en sus labios claramente: “Vete a tomar por culo, eres un hijo de p...”. Insulto que quedó sin castigo.

Antes de eso, en el minuto de silencio para recordar a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, algún aficionado aprovechó para insultarle: “Vincius, hijo de p...”. Insulto que se pudo escuchar claramente. Algo sobre lo que llamaron la atención Ancelotti ("Además de una falta de respeto a Vinicius lo es a Turquía y a Siria") y Courtois: "No ha pasado nada con Moi Gómez. Chocaron antes, hubo un pisotón, no le tocó y el árbitro dijo que se estaban encarando. Pero estaban más bien hablando. En el minuto de silencio escuchamos un "hijo de..." y es lamentable. Luego cantaron "Vinicius, muérete". Lo dicho, lamentable. Este estadio tiene un ambiente "guay" para jugar al fútbol, aprietan mucho, pero no hacen falta decir esas tonterías. No hay que mirar siempre a Vinicius, también a la gente. He visto a padres, con sus niños, hacer peinetas. Vinicius puede calentarse y hacer un gesto, pero es más lo de fuera. Cuando lo controla y no se deja llevar por lo de fuera y por rivales... seguirá haciendo goles importantes".

Al finalizar el partido, el portero local, Sergio Herrera, que había tenido tres cara a cara con el brasileño, realizó unas declaraciones en defensa del madridista: “Vinicius ha tenido un comportamiento normal. Creo que, al final, el caso Vinicius, a cada campo que va, se está revolucionando... Hay que parar un poco lo que está pasando con él. Se le está dando mucha bola a este tema".