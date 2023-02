El Costa del Sol Málaga continúa mirando hacia arriba y construyendo proyectos ganadores. Hay gen de campeón en las «panteras», que ganaron cuatro títulos en las últimas dos temporadas. Una figura crucial en este ciclo dorado ha sido y es Silvia Arderius, que renueva su contrato hasta 2024. Un movimiento clave en la configuración de la plantilla de Suso Gallardo al retener a la mejor central del pasado curso en la Liga Guerreras Iberdrola. «Muy contenta, ha sido una decisión sencilla de tomar y eso habla muy bien de lo a gusto y cómoda que me encuentro aquí en Málaga», aseguró con felicidad la jugadora madrileña.

Arderius mostró su alegría por poder continuar su carrera en el Costa del Sol Málaga. «Málaga como ciudad y como club reúne todas las condiciones que buscamos las jugadoras, sobre todo cuando estamos fuera de casa. El club nos cuida mucho, nos trata bien, nos da los mejores medios posibles para que seamos lo más profesionales que podamos. En ese sentido creo que no hay un sitio mejor donde estar», reflexionó contundente la internacional española, que seguirá ofreciendo su magia a la afición malagueña.

«El club está creciendo un montón. Llevamos varias temporadas, sino ganando títulos sí luchando por ellos, que creo que es lo más complicado», razonó la central, que expuso un discurso ambicioso. «Está bien que hace un par de temporadas diésemos el pelotazo y llegásemos a lo más alto, pero mantenerse ahí es complicado. El equipo está en una buena situación, mostrándose mucho más regular y competimos contra absolutamente todos los equipos. El objetivo es mantener eso y, por supuesto, intentar ganar lo máximo posible», comentó Arderius.

Es una figura importante a nivel de club Silvia Arderius, que dirige a un equipo en la base y también es la directora técnica del ‘Campus Panteras’. Málaga ya es casa para la madrileña. «Siempre lo digo, vine de rebote, y con esta renovación va a ser el sitio donde más he estado, obviamente después de Alcobendas que era mi casa. No lo esperaba, es una grata sorpresa. Estoy muy a gusto en Málaga en todos los aspectos posibles, no sólo en lo deportivo, y hace que este año la decisión haya sido muy sencilla de tomar», finalizó. El Costa del Sol Málaga seguirá teniendo la magia de Magic Arderius.