Sergio Ramos no volverá a jugar en la selección española de fútbol. Porque Luis de la Fuente le ha comunicado personalmente que no cuenta con él y porque el propio jugador ha decidido que, dada la primera circunstancia, lo lógica es dar por cerrada su trayectoria internacional, a los 36 años.

El central del PSG, el futbolista que más veces (180) ha vestido la camiseta de España ha trasladado su decisión a través de una publicación en sus redes sociales. Un escrito crítico en el que no esconde su disgusto por la forma en que De la Fuente le ha trasladado su decisión: "En la mañana de hoy he recibido la Ilamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva".

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 de febrero de 2023

"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad", ha añadido.

Una versión que contradice la que el propio De la Fuente dio hace apenas tres semanas durante una entrevista en el programa 'El Hormiguero', preguntado por una posible convocatoria de Ramos: "Busco el equilibrio entre jugadores expertos y jugadores nuevos. Los veteranos hacen mejor a los jóvenes y viceversa. Sergio, al igual que otros veteranos ilustres, tiene todas las posibilidades de venir".

Desde marzo de 2021

Ramos no jugaba con la selección española desde el 31 de marzo de 2021, cuando entró cinco minutos en un partido de clasificación para el Mundial contra Kosovo. Salió, de hecho, con el ánimo de seguir sumando internacionalidades de cara a superar el récord histórico de jugador con más partidos con su selección de toda la historia.

Aquella temporada la acabó con muchos problemas físicos que motivaron que Luis Enrique perdiera la confianza en él y no le convocara para la Eurocopa de 2021. Pese a que posteriormente se recuperó físicamente y empezó a rendir a buen nivel en el PSG, el técnico asturiano nunca volvió a convocarle, tampoco para el Mundial de Qatar.

Segundo rechazo

La llegada de De la Fuente al cargo de seleccionador abría una esperanza para el central que, ahora, se ha visto cercenada de manera abrupta, a un mes de que ofrezca su primera convocatoria. No es el primer revés que recibe del técnico riojano: hace dos años se ofreció para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el hoy seleccionador absoluto declinó su ofrecimiento, apostando por quienes habían sido campeones de Europa sub'21 en 2019.

"Me Ilevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces", aseguró Ramos en su comunicado público.

Como futbolista de la selección, Ramos sumó un Mundial y dos Eurocopas, jugando cuatro campeonatos del Mundo y tres de Europa, bajo las órdenes de Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Julen Lopetegui, Robert Moreno y Luis Enrique. Un palmarés que algunos igualan, pero que ninguno supera en la historia del fútbol español. Fue capitán de La Roja desde que Iker Casillas dejó de ser convocado, en 2016.