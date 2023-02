El CAB Estepona recibe al Joventut de Badalona en un partido importante

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol de Francis Tomé recibe a la Penya este sábado, desde las 19:45 horas en el Pineda, en una nueva prueba para demostrar la mejoría del equipo y hacer valer el Pineda como factor fundamental.

Recibir al cuarto clasificado siempre es un aliciente, cuando este es un histórico del baloncesto nacional, aunque bastante ‘novato’ en el femenino, como el Joventut de Badalona, no hay excusa para no afrontar el encuentro con la mayor de las motivaciones, ya no por parte de la plantilla, que siempre lo hace, sino por la afición, convocada para llenar el Pabellón José Antonio Pineda.

El conjunto entrenado por Tomé, después de volver a la senda de la victoria lejos de la Costa del Sol, buscará cobrarse su particular venganza por el partido de la primera vuelta, cuando el equipo esteponero cayó por 83-56 en la que fue su primera derrota ante el rival catalán, al que se había superado en dos ocasiones la pasada campaña.

Francis Tomé, en la previa del encuentro, no escondió que jugar contra “un equipo de la parte alta siempre motiva” y es el caso del encuentro de este sábado. El técnico afronta el partido con confianza en el trabajo que se viene realizando desde su llegada y espera “plantearlo bien y disputarlo”, eso sí, con alguna duda. “Tenemos alguna jugadora que no ha hecho la semana completa de entrenamientos por temas físicos, pero espero poder contar con toda la plantilla. Serán los servicios médicos quienes decidan”, explicó.

Más allá del apartado físico, el ánimo dentro del vestuario, en palabras del entrenador, es bueno. “Cuando vienes de ganar todo parece más sencillo, pero hemos entrenado muy bien esta semana y veo al equipo más feliz”, apuntó Tomé, que afirmó ver “con confianza” a sus jugadoras “en el baloncesto que queremos hacer”. Por último, el entrenador malagueño no se olvidó de la sexta jugadora: “Jugamos en casa y en los últimos encuentros el factor Pineda se ha notado: el público aprieta mucho y en la pista se siente. Estoy seguro que este sábado será igual, porque los vamos a necesitar”.

Duro Rival

Sin duda la Penya es un equipo construido alrededor de sus puntales ofensivos (Gala Mestres, Alexus Johnson, Marita Davydova o Dominique Toussaint). Una de las claves del Joventut esta temporada ha sido poner imponer su ritmo: en 13 encuentros han anotado 70 puntos o más, ganando todos ellos. Apenas dos victorias han logrado, en nueve encuentros, cuando no han sido capaces de practicar su juego habitual, con muchos puntos y destacando las individualidades por encima del juego colectivo.

Por tanto, el partido del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol debe pasar por evitar que las visitantes puedan llevar el encuentro a donde les interesa, con un tanteo más bajo, a menos posesiones, y así cimentar una posible victoria.