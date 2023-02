Pese a su lesión, la catalana Alexia Putella continúa con su idilio con los premios individuales. La capitana del FC Barcelona ganó este lunes por la noche el premio The Best para la mejor futbolista del año pasado, convirtiéndose en la primera mujer recompensada dos veces con este galardón de la FIFA. Además de la crack de Mollet del Vallés, el otro gran protagonista de la gala fue Lionel Messi. Gracias a su deslumbrante Mundial en Qatar, el astro argentino logró el The Best y sucedió a Robert Lewandowski en este premio, acordado por los capitanes, entrenadores de selecciones, periodistas y aficionados.

“Si tienes un sueño y lo trabajas muy, muy fuerte, lo puedes conseguir y lo más importante es disfrutar el camino”, dijo Putellas desde la sala de conciertos Pleyel, en París, donde se entregaron los The Best. La capitana del Barça, lesionada de gravedad en verano y que podría volver al césped dentro de un mes, dedicó el premio a “sus compañeras”, su “familia” y a “su club” ante los aplausos del público, en que había el presidente del Barça, Joan Laporta.