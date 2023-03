Los aficionados al baloncesto pueden comprar desde este martes los abonos para asistir al Torneo del Centenario de la FEB que disputarán España, Estados Unidos y Eslovenia el próximo mes de agosto en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Un evento inigualable que servirá de preparación al Mundial que tendrá lugar pocas semanas después, lo que garantiza, en gran medida, que las estrellas vengan a Málaga.

La institución de baloncesto española ya fue a poner a la venta los abonos el pasado mes de febrero. Sin embargo, unos problemas con la distribución de los asientos y la ocupación de los medios audiovisuales impidió que el proceso se llevase a cabo. Ahora, con todo solucionado, el público ya puede comprar los abonos para ver los tres partidos entre las selecciones.

Los precios no han cambiado. Los abonos más baratos tienen un coste de 120 euros, mientras que los más caros aumentan hasta los 1.000 euros. No obstante, hay ya numerosos sectores que están agotados. Eso sí, por el momento no se pueden comprar entradas sueltas para ver algún encuentro de forma individual. Lo que está claro es que habrá que hacer un generoso desembolso para presenciar este acontecimiento de una España que seguirá con el número 1 del ranking FIBA.

Calendario

Lo que tampoco ha cambiado es el orden de los partidos. España y Eslovenia abrirán el Torneo del Centenario el 11 de agosto, Eslovenia y Estados Unidos continuarán el día 12, mientras que el colofón final lo pondrán España y Estados Unidos. La hora de los encuentros está pendiente de la televisión.

Ya han asomado algunos rumores de que la selección de Estados Unidos podría vivir una 'revolución' de cara al próximo campeonato del mundo. No obstante, es segura la presencia de múltiples estrellas norteamericanas para pelear por un nuevo título con su selección. Al igual que Luka Doncic, quien ya ha demostrado de forma constante su compromiso con Eslovenia. Y quién sabe si Alberto Díaz o Darío Brizuela podrán jugar en casa ante rivales de tal entidad.

Así que ya está todo puesto en marcha para vivir en pocos meses un acontecimiento sin precedentes que tendrá lugar en la ciudad de Málaga, coincidiendo con el inicio de la Feria.