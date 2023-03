"Creo que la solución no es que al Málaga lo coja gente de fuera"

El deporte rey está plagado de anécdotas, plagado de historias. Goles memorables, partidos de infarto, jugadas milimétricas, viajes, eventos, campeonatos, polémicas, tramas y tragedias. Victorias y derrotas. El libro ‘366 historias del fútbol mundial que deberías conocer’ recoge decenas de momentos icónicos de la mano y mente del reconocido periodista deportivo y ex director del diario As, Alfredo Relaño (Madrid, 1951), en un libro que pueden leer fanáticos del fútbol o simples curiosos. La obra, que es una reedición del 2022, la presenta este viernes 17 de marzo en Torremolinos, Málaga, junto a otra obra suya: 'El último minuto'. Tendrá lugar en la Casa de las Navajas a las 20.00 horas y le acompañará el periodista Francisco Reyero.

Estos últimos meses han sido moviditos: el fallecimiento de Pelé, Argentina campeona mundial o el 'Caso Negreira'. ¿Es pronto para una reedición del libro?

Claro, sería demasiado pronto. Este libro salió en 2010 y se ha actualizado respecto a estos 12 años. En el fútbol siguen lloviendo sucesos importantes. Puede funcionar como una enciclopedia del fútbol, pero para incluir algunas cosas en este caso se deben quitar otras.

'366 historias del fútbol mundial que deberías conocer’ es un libro para los amantes del fútbol y para los que no lo son tanto. ¿Cuál ha sido el proceso para poder aglutinar todo ese conocimiento aquí?

Fue un proceso difícil. Digamos que el libro recoge una historia concreta de fútbol para cada día del año. Al principio, tuve que buscar una relación para todas las cosas que quería contar. Tenía en mente unas 250 historias, pero me faltaban unos cuantos días. Fui completando y para 20 días que restaban tuve que buscar junto a Bernardo Salazar, para mí el mejor historiador de fútbol que he conocido, historias concretas en periódicos y demás. Me fue relativamente sencillo al principio, luego se complicó y tardó un tiempo en salir. Al libro se le suma una historia adicional: la 366 para los años bisiestos y es sobre un gol con la mano del Real Madrid en un derbi contra el Atleti en el 48, el 29 de febrero, que salió hasta en el Noticiario Documental (NO-DO).

Detrás de cada libro suele haber un motivo, algo que mueve a realizarlo. ¿Por qué decidiste escribir este?

Porque me gusta el fútbol. Me pareció una manera curiosa y original de contarlo. Me levantaba cada mañana pensando: "¿qué pasó hoy en el fútbol?". Y a la editorial le gustó la idea. También fue una forma para mí de disfrutar con la búsqueda y el recuerdo de estas cosas: de personajes, de momentos... rememorar conversaciones, qué cosas había escrito antes. Es una cosa que diría que habría hecho hasta por hobby. No me compensa la tarea que hago con el beneficio que saco de los libros, pero es que en mi caso ese trabajo es hobby. Y verlo publicado o en la estantería es un orgullo. Solo me falta plantar un árbol (ríe). Aunque desgraciadamente en Madrid no hay mucho sitio.

Para escribir un libro como este, es necesario vivir el fútbol. ¿Cómo describes tu trayectoria hasta este momento?

Muy feliz. Empecé con 22 años y aquí sigo. Este camino me ha permitido fusionar el hobby con el trabajo. Creo que estar en contacto con el fenómeno del deporte es lo más noble que existe; es la exaltación de los valores físicos y morales de la especie: conoces a personas que son héroes deportivos, que están dispuestos a sacrificarse. Aunque no todo es perfecto. Pero la intención del deporte es gratificante. Yo lo he disfrutado mucho.

366 historias son muchas historias. ¿Tienes predilección por alguna?

Me llamó mucho la atención una que descubrí investigando una vez: hubo una final de copa de Europa Liverpool-Roma en el 84 que vi en Sevilla y me sorprendió un jugador llamado Agostino Di Bartolomei, que entonces jugaba de mediapunta, como Totti. Jugó bastante mal y surgió la broma de que cada vez que veíamos a alguien jugando así decíamos: "este se está haciendo un Di Bartolomei". Ese partido lo ganó el Liverpool de Robinson en penaltis. Él queda un poco maldito tras eso con los años: se va al Milán y luego no le quieren, tampoco en la Roma, se retira... Total, que el mismo día que se cumplían diez años de ese partido, salió a la terraza de su casa y se disparó en el paladar con su escopeta de caza. Me quedé muy impresionado del tipo de depresión que podía tener para hacer algo tan dramático.

Un momento impactante fue el parón del fútbol por la COVID-19. ¿Cómo llevaste tu trabajo en esta época?

Lo llevé como todo el mundo. Estuve un poco fastidiado, metido en casa y esperando a que pasase la tormenta. Lo que sí hice mucho fue montar en bici y ver documentales de deportes que tenía atrasados. También partidos antiguos a los que tengo acceso que me interesaban, como una final de copa en el 55 del United. También he leído mucho.

Hablábamos de historias y una interesante es la tuya. ¿Has pensado en escribir una autobiografía?

La verdad es que no. Tampoco creo que hubiera mucho interés. No tengo grandes anotaciones tampoco de lo que he podido pasar, vivo de la memoria. Quizá un día me pongo, pero sería para mí, para mis hijos y para mis nietos. Mezclando mi trabajo con mi vida personal.

Vas a presentar este libro en Málaga. ¿Cómo ves la situación del club ahora mismo?

Estoy entristecido. Como todo lo andaluz, el Málaga CF me cae muy bien. Un equipo en el que ha jugado Aragón padre, Viberti, o Nacho Pérez Frías, que era portero y médico. La subida de categoría con Puche... siempre he estado muy atento al Málaga. Hubo una época feliz con el jeque y Pellegrini me hablaba muy bien del equipo. Me acuerdo indignarme en cuartos con el Dortmund, que fue un escándalo. Hoy he leído que ahora el jeque del PSG estaría interesado en coger el Málaga.

Así es.

Yo creo que la solución no es que al Málaga lo coja gente de fuera. Cuando una ciudad no tiene fuerzas para respaldar a su equipo puede pasar lo que le está pasando ahora al Valencia: el dueño no aparece por ahí y es casi peor. Se pueden correr muchos riesgos y a mí me da mucha lástima. Francamente, lo veo muy encaminado a bajar y cada vez queda menos tiempo.