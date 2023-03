Segundo partido de la semana para el Balonmano Costa del Sol Málaga, que quiere completar el pleno en casa. Le está costando en este 2023 ser sólido en Carranque. Es el siguiente paso de las malagueñas, que ahí pueden coger la inercia para sellar la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola. La jornada intersemanal dio oxígeno en esa carrera de fondo. Este sábado, a las 18:00 horas, el equipo de Suso Gallardo recibe el Motive.co Gijón.

Las gijonesas están en un tramo de la temporada irregular donde sumaron cuatro derrotas en los últimos seis duelos. Cortaron una racha de tres tropiezos el miércoles en su pista ante el Zubileta Evolution Zuazo Barakaldo. Marchan en octava posición y marcan el corte del play off, que tienen encarrilado. «Otro partido muy complicado, volvemos a casa ante un rival que no se nos suele dar muy bien. Perdimos contra ellas en la primera vuelta, juegan un ritmo más lento que nosotras y nos cuesta no entrar en esa dinámica más pausada. Se nos hacen muy trabados los choques ante ellas. Para ganar hay que seguir defendiendo bien y corriendo en las transiciones. Están sufriendo cuando el rival le corre. Si defendemos bien y corremos tendremos mucho ganado», dice Gallardo.

El balance en este año en casa es de 1/4 para las malagueñas, que tienen que hacerse sólidas en los dos encuentros que quedan con el calor de su afición. «No nos podemos dejar más puntos en Carranque. Estamos haciendo una grandísima temporada fuera de casa y este año no estamos dando el do de pecho en los partidos importantes en cuestión de puntos».