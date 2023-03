Una jornada menos, una oportunidad nueva. El BeSoccer CD UMA Antequera encara el tramo final de un emocionante trayecto por la máxima categoría del fútbol sala nacional. La meta esperada queda lejos aún. Todavía hay nueve destinos en los que debe pararse con máxima atención, trabajar con esmero para encontrar la salida adecuada y continuar por una dirección correcta impulsada por buenos resultados. Este sábado, a las 18.00 horas, le toca activar el motor al máximo rendimiento y la afición, desde la grada, aporta la potencia extra tan necesaria para superar al actual líder y defensor del título de campeón. El Barça, sin duda, es el obstáculo más difícil de lidiar de la competición y viene con las alarmas encendidas por haber caído en su último compromiso ante al Noia (3-4).

El Barça comanda la clasificación con un total de 52 puntos con 17 victorias, 1 empate y 4 derrotas. En su última visita a la Ciudad de Los Dólmenes, en la campaña 2020/2021, solo pudo llevarse un punto (1-1) y en la primera vuelta, cuando se midieron en el Palau, al conjunto de Jesús Velasco le costó salir vencedor (2-1) y Feixas tuvo que detenerle un penalti a Miguel Conde para impedir un peor resultado. En esta ocasión, en la 23ª fecha del calendario, ambos necesitan los tres puntos para estar más cerca de sus respectivos objetivos. El cuadro local para mantener una distancia con los puestos de descenso y el visitante para conservar su dominio y no dejar que Palma le pueda igualar ni que Jaén se le pueda acercar. Sergio Lozano y Marcenio se quedan fuera de la convocatoria, mientras que Dyego recibe el alta como ya ocurrió con Ferrao la pasada semana. Esté uno u otro, en cada posición hay jugadores destinados a marcar diferencias.

Esperando el primer triunfo como local

Aún no ha llegado el primer triunfo de la formación universitaria como local, aunque con Noia Portus Apostoli se quedó muy cerca de obtenerlo. Un empate (2-2) que sirvió para cortar esa racha negativa y, aunque el adversario es el más duro posible, hay muchas ganas en el vestuario de volver a ganar y mostrar la fortaleza exhibida en el tramo inicial. «El equipo está rindiendo, como local, muy bien porque la afición nos está ayudando. En este partido sabemos que va a haber una gran entrada, se va a rozar el lleno. La diferencia que hay en las plantillas, entre ellos y nosotros, se puede reducir un poco con el apoyo de los seguidores. Mis jugadores, cuando salen a calentar y ven el ambiente tan bonito, adquieren ese plus que hace que se iguale todo. Si estamos dentro del encuentro, nos van a ayudar muchísimo para poder sacar algo positivo este sábado», comenta Tete.

Caer en la cancha de Movistar Inter trajo consigo un aprendizaje necesario para el envite de este sábado en el Argüelles. A la escuadra antequerana no le vale con competir al máximo nivel, ya que no puede cometer ningún fallo y debe aumentar su precisión en la finalización tal y como precisa José Antonio Borrego Gutiérrez. «En esta categoría tienes que tener acierto para ganar, pero si juegas con equipos grandes, más aún. La pasada jornada hicimos un gran partido con Movistar Inter y, en la primera parte, tuvimos unas cuantas transiciones en las que no fuimos capaces de estar precisos y creo que es una de las claves para poder disponer de opciones de cara al choque. Independientemente de competir y estar bien en defensa, hay que acertar».

Tete dispone de su plantilla al completo a excepción de Cobarro por lesión. «Cuando juegas con los equipos que están arriba, en tus previsiones o en tu planificación, no cuentas con esos puntos. Todo lo que sea sumar, entonces, te da un plus para marcar una diferencia con respecto a los rivales de cara a nuestro objetivo principal de la permanencia. Hay que disfrutar del partido, va a ser muy difícil puntuar, pero contaremos con nuestras opciones», finalizó.